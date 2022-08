La Juventus sta cercando di arrivare a Leandro Paredes per rinforzare il centrocampo. Ma le mancate cessioni di Arthur e Adrien Rabiot hanno frenato il mercato in entrata dei bianconeri. Per questo motivo la situazione di Leandro Paredes sarebbe in standby. Ma in queste ore, per la Juventus ci sarebbe un ulteriore pericolo da tenere sotto controllo. Infatti, la Roma ha perso Wijnaldum e adesso i giallorossi starebbero pensando di acquistare un nuovo centrocampista. La squadra della capitale potrebbe farsi avanti con la Juventus per Denis Zakaria ma starebbe pensando anche a Leandro Paredes.

Il mercato della Juventus non si sblocca

In questi giorni, il mercato della Juventus sembra essere piuttosto fermo. I bianconeri hanno rallentato per Memphis Depay e stanno riflettendo per capire se è meglio arrivare ad un centrocampista o ad un attaccante. La Juventus potrebbe decidere di mollare Depay e prendere un profilo più low cost come Milik per poter così arrivare anche a Paredes. Ma sull'argentino potrebbe farsi avanti anche un altro club italiano. La Roma starebbe facendo delle riflessioni dopo l'infortunio di Wijnaldum. I giallorossi potrebbero bussare alla porta della Juventus per Denis Zakaria. Ma i bianconeri per cedere lo svizzero vorrebbero ricevere un'offerta cospicua. Per questo motivo, la Roma potrebbe virare su Paredes che avrebbe costi decisamente più accessibili a livello di cartellino visto che il PSG avrebbe aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto.

Dunque resta da capire se la Juventus deciderà di accelerare per l'argentino per evitare inserimenti di altri club. I bianconeri sarebbero stati bloccati dalla mancata cessione di Adrien Rabiot. Il francese non si è messo d'accordo con il Manchester United e adesso salvo clamorose sorprese dovrebbe restare a Torino.

Dubbi anche in attacco

La Juventus, in queste settimane, non starebbe pensando solo al centrocampo ma anche all'attacco. Ai bianconeri mancherebbe un giocatore che possa fare da vice Vlahovic ma che possa anche agire come esterno o seconda punta. Per questo motivo, la Juventus si sarebbe fatta avanti per Memphis Depay. Ora la trattativa sarebbe in standby anche perché l'olandese avrebbe fatto delle richieste molto elevate.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe preso tempo per capire se portare avanti la trattativa per Depay oppure se conviene virare su piste alternative come può essere quella di Milik. Ma il polacco rispetto all'olandese consente meno variazioni a livello tattico.