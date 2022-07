Il Calciomercato ha aperto i battenti da tre settimane e le trattative sono sempre più numerose. Nelle scorse ore Bremer si è presentato come nuovo giocatore della Juventus: "Qui per vincere tutto in bianconero"

Intanto l'Inter, potrebbe inserire il cartellino di Pinamonti per arrivare a Demiral dell'Atalanta, mentre il Milan osserverebbe Depay.

Juve, le prime parole di Bremer da calciatore bianconero: 'Mi ispiro a Chiellini e voglio vincere scudetto e Champions'

La Juventus ha presentato Gleison Bremer, nuovo difensore acquisito dal Torino.

Il calciatore brasiliano ha voluto esprimere le sue prime parole come calciatore della Vecchia Signora: "Ciao bianconeri, sono Bremer, sono felice di essere qui.

Fino alla fine, forza Juve. La Juve è una grande squadra che vuole sempre vincere. La Juve è una grande squadra che vuole sempre vincere, è anche la mia ambizione e aspettavo da tanto questo momento: voglio scudetto e Champions. Mi ispiro a Chiellini, ho anche parlato con lui ed è il miglior difensore italiano. In questi anni sono migliorato molto, anche Juric mi ha insegnato tanto e mi sento più completo difensivamente".

Calciomercato Milan, la nuova idea per l'attacco sarebbe Memphis Depay

Memphis Depay è uno di quei calciatori che il Barcellona riterrebbe poco funzionale per il progetto tecnico affidato a Xavi. Il giocatore olandese dunque sarebbe sul mercato e il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Il Milan, che sta cercando rinforzi per l'attacco, avrebbe dunque chiesto informazioni su di lui. L'estrema poliedricità del classe '94 farebbe comodo a Stefano Pioli, che potrebbe schierarlo sostanzialmente in tutte le zone del reparto avanzato. In ogni caso, su Depay ci sarebbero anche le attenzioni di Tottenham e Manchester United.

Inter, i nerazzurri vorrebbero acquisire un difensore e osserverebbero Demiral dell'Atalanta

Con la cessione di Andrea Ranocchia, andato al Monza, l'Inter vorrebbe acquisire un difensore e il nome preferito dalla compagine nerazzurra sarebbe ora quello di Merih Demiral. Il calciatore turco, che a giugno è passato a titolo definitivo dalla Juventus all'Atalanta per circa 20 milioni di euro, potrebbe rientrare in una trattativa di calciomercato più ampia tra le due società nerazzurre.

Percassi infatti, avrebbe richiesto Andrea Pinamonti, visto che il costo dei cartellini dei due giocatori è simile, per un possibile scambio alla pari. Per l'Inter, rimarrebbe comunque in piedi sempre l'opzione Nikola Milenkovic, stopper della Fiorentina che piacerebbe a Simone Inzaghi.