L'asse Milan-Spezia comincia a diventare caldo. Dopo l'arrivo in prestito di Daniel Maldini, il club spezzino sta valutando diversi profili della rosa rossonera. Tra questi, ci sarebbero Matteo Gabbia e soprattutto Tommaso Pobega.

Milan, interesse dello Spezia per Pobega

Dopo la cessione di Giulio Maggiore alla Salernitana, la società ligure è alla ricerca di un centrocampista di grande impatto fisico e personalità da poter regalare al tecnico Luca Gotti. Tra i profili seguiti ci sarebbe proprio quello di Tommaso Pobega che ha già militato nello Spezia prima della stagione in prestito al Torino dove ha fornito grandi prestazioni.

La società spezzina sarebbe molto interessata alle prestazioni del giovane centrocampista italiano che ha appena rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2027. Toccherà al club rossonero decidere il suo futuro se mandarlo in prestito per continuare la sua maturazione.

Pobega non è il solo calciatore seguito dallo Spezia. Infatti, i due club starebbero parlando anche di Matteo Gabbia che con l'arrivo di un altro centrale potrebbe lasciare il Milan. Anche in quest'occasione, lo Spezia vorrebbe in prestito il difensore rossonero che resta uno degli obiettivi di mercato della Sampdoria di Giampaolo. Infine, l'ultima trattativa tra le due società potrebbe riguardare Kiwior, talentuoso centrocampista classe 2000 che sarebbe finito nel mirino del Milan.

Lo Spezia chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista polacco, seguito anche dal West Ham. Le possibili operazioni di Pobega e Gabbia potrebbero però avvantaggiare il Diavolo nella corsa al talentuoso mediano.

Milan, idea Lokonga dall'Arsenal per la mediana

Non c'è solo Kiwior nella lista del Milan per puntellare la mediana a disposizione di Stefano Pioli.

Infatti sono tanti i profili seguiti da Maldini e Massara e tra questi, ci sarebbe anche quello di Sambi Lokonga, talentuoso centrocampista belga in forza all'Arsenal. Il classe 99 non riesce a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Arteta e per questo potrebbe decidere di lasciare Londra per giocare con continuità e magari in palcoscenici importanti come la Champions League.

I rossoneri starebbero quindi sondando il terreno ma bisognerebbe trovare l'accordo economico con i Gunners.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Adrien Tameze, centrocampista del Verona che nella passata stagione ha avuto un ruolo fondamentale nella stagione del club. La società scaligera non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire il mediano francese.