L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi, in particolare è alla ricerca di un difensore centrale dopo l'addio di Andrea Ranocchia. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Trevoh Chalobah del Chelsea.

In uscita ci sarebbe Lucien Agoumè che piacerebbe al Betis Siviglia, mentre per il centrocampo ci sarebbe la suggestione Allan dell'Everton. Per il futuro il club nerazzurro starebbe monitorando il giovane Joey Veerman del Psv Eindhoven, che piacerebbe anche al Milan.

Chalobah vorrebbe il trasferimento alla Pinetina

L'obiettivo per la difesa dell'Inter sarebbe Travoh Chalobah, che sarebbe seguito da Milan e Lipsia.

Il ragazzo avrebbe fatto intendere al suo entourage di volere i nerazzurri, ma bisogna trovare l'accordo con il Chelsea: i londinesi vorrebbero cederlo a titolo definitivo o in prestito oneroso da circa 3 milioni di euro. I nerazzurri propendono per un prestito secco.

Se l'operazione non dovesse sbloccarsi, riprenderebbero quota i nomi di Francesco Acerbi della Lazio e quello di Manuel Akanji del Borussia Dortmund.

Agoumè piacerebbe al Betis Siviglia, occasione Allan

Il centrocampo di Simone Inzaghi potrebbe vedere l'addio di Lucien Agoumè che sarebbe nel mirino del Betis Siviglia. Il club che milita in Liga lo gradirebbe come erede di Carvalho, che potrebbe trasferirsi in Turchia o nel Lione.

Eventualmente Agoumè potrebbe partire in prestito o a titolo definitivo: la sua valutazione sarebbe di circa 8 milioni di euro.

Se dovesse partire anche Roberto Gagliardini, i nerazzurri potrebbero pensare inoltre alla pista Allan. L'ex Napoli sarebbe fuori dal progetto dell'Everton e potrebbe essere proposto anche alla Lazio.

I nerazzurri non riterrebbero quella per il brasiliano una trattativa prioritaria, ma potrebbero prenderla in considerazione se Gagliardini dovesse lasciare la Pinetina. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe al Monza di Silvio Berlusconi che alla Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum.

Veeman nel mirino di Inter e Milan

Guardando invece al futuro, l'Inter potrebbe sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni di Joey Veerman. Il centrocampista del Psv Eindhoven avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e piacerebbe a entrambe le società milanesi per sua la visione di gioco ma soprattutto per la propensione alla fase offensiva. Nella scorsa stagione ha collezionato 10 gol e 14 assist. La sua procura è gestita dalla stessa agenzia di Sven Botman, difensore accostato a lungo proprio ai rossoneri prima di trasferirsi al Newcastle. Il classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2026 con gli olandesi