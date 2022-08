In queste ore il mercato della Juventus è in grande fermento. Infatti i bianconeri hanno deciso di chiudere con l'Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik. Le due società hanno trovato un accordo sulla base di un milione per il prestito e 7 per il riscatto.

Milik è atteso a Torino già nella giornata di oggi 25 agosto. Il polacco lascerà Marsiglia e prenderà volo che lo porterà nel capoluogo piemontese. Appena arriverà a Torino, si dirigerà alla Continassa e poi si sposterà al JMedical per effettuare le visite mediche.

L'obiettivo della Juventus è avere Milik già a disposizione per la gara contro la Roma.

Intanto la dirigenza juventina non ha intenzione di fermarsi visto che sta lavorando per chiudere anche l'operazione Leandro Paredes. Infatti, l'arrivo dell'argentino è la priorità assoluta per la Juventus e per Massimiliano Allegri.

La Juventus al lavoro sul mercato

La gara contro la Sampdoria, ha mostrato tutte le fragilità della Juventus. Senza Paul Pogba e Angel Di Maria la squadra è sembrata la stessa dello scorso anno e per questo motivo, la dirigenza ha deciso di aiutare Massimiliano Allegri prendendo un nuovo attaccante.

Ma la Juventus non sembra intenzionata a fermarsi al solo Milik. Infatti, i bianconeri hanno deciso di rompere gli indugi e farsi avanti con il Paris Saint Germain per prendere Leandro Paredes.

Infatti, la Juventus ha bisogno di avere un regista e questa per Massimiliano Allegri è una priorità assoluta, pertanto sta trattando con il Paris Saint Germain per un prestito condizionato a determinate condizioni.

Ovviamente con l'arrivo di Leandro Paredes, a centrocampo dovrà esserci qualche partenza e i giocatori sacrificati potrebbero essere Rovella e Fagioli.

Occorre prestare attenzione anche alla posizione di Zakaria, che avrebbe richieste dalla Bundesliga.

La Juventus lavora alla Continassa

Mentre la dirigenza bianconera lavora sul mercato. La squadra si allena al JTC. I bianconeri si sono ritrovati nella mattinata di oggi 25 agosto, per svolgere la seduta dell'antivigilia della gara contro la Roma.

Per questa partita, la Juventus dovrebbe ritrovare Leonardo Bonucci. Infatti, il capitano bianconero vuole essere in campo contro la Roma. La decisione finale verrà presa dallo stesso giocatore di comune accordo con lo staff tecnico e medico. Ma la sensazione è che Bonucci sarà titolare contro la Roma e giocherà al fianco di Gleison Bremer. Per la gara del 27 agosto la Juventus potrebbe ritrovare anche Szczesny.