Mancano pochissimi giorni all'inizio del campionato di Serie A ma la Juventus sembra ancora un "cantiere aperto".

Gli arrivi di Di Maria, Bremer e Pogba, a fronte degli addii di De Ligt, Chiellini e Dybala, potrebbero non essere gli unici volti nuovi alla Continassa. Il ko di Pogba avrebbe infatti indotto la dirigenza alla ricerca di un'altra pedina a centrocampo. Non solo, la casella lasciata vuota da Alvaro Morata - tornato all'Atletico Madrid in seguito al termine del suo prestito in bianconero - potrebbe essere riempita da Memphis Depay, attaccante del Barcellona.

Centrocampo Juventus, Paredes potrebbe sostituire Rabiot

Il Calciomercato termina a fine agosto, pertanto la Juventus ha ancora tempo per centellinare la rosa. L'unico problema sarebbe quello del rodaggio degli eventuali nuovi innesti, poichè la squadra allenata da Massimiliano Allegri è attesa dai primi impegni di Serie A, tra i quali spicca il confronto con la Roma dell'ex Dybala, previsto il 27 agosto. Il centrocampo bianconero è tra i più discussi d'Italia: il trio Vidal-Pirlo-Marchisio ed il jolly Pogba sono ormai un ricordo sbiadito. Negli anni la Juventus ha perso lo smalto, finendo per non vincere nessun trofeo nella stagione 2021/2022. Nessun dramma, semmai un campanello d'allarme. Le partenze di Bentancur (a gennaio 2022), Ramsey ed il probabile addio di Rabiot (sarebbe vicino al Manchester United) ne sono l'esempio.

L'estate juventina è stata caldissima, non solo per le temperature, ma anche perchè tra arrivi e partenze c'è stato un gran via vai alla Continassa. Il ritorno di Pogba, il colpo assieme a Di Maria, aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi. Entusiasmo spento dall'infortunio del francese, che ora spera nel miracolo per poter giocare il Mondiale in Qatar.

Da qui nasce l'esigenza di tornare sul mercato, magari su quel Paredes che non ha mai brillato al Psg. Stando alle indiscrezioni di Sportmediaset, la dirigenza bianconera potrebbe reinvestire i 18 milioni incassati dalla possibile cessione di Rabiot per portare a Torino l'ex di Roma e Empoli. Pare difficile che tutto accada prima dell'esordio con il Sassuolo, nella giornata di Ferragosto.

Juventus-Barcellona, possibile trattativa per Depay

Sul fronte offensivo, Cherubini e Arrivabene potrebbero regalare un colpo last minute a Massimiliano Allegri. Sembra ormai tramontata l'ipotesi del ritorno di Alvaro Morata, mentre salgono le quotazioni di Memphis Depay. L'attaccante olandese classe 1994 sembrerebbe ai margini del Barcellona e potrebbe clamorosamente svincolarsi prima di fine agosto, anticipando di un anno la scadenza contrattuale. Ad attenderlo ci sarebbe un biennale, sul quale la Juve avrebbe modo di usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita.