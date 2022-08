L'Inter potrebbe fare qualcosa in questi ultimi giorni di Calciomercato dopo essere stata ferma per il mese di luglio. I nerazzurri sicuramente piazzeranno qualche cessione per fare cassa, su tutti Cesare Casadei e Andrea Pinamonti, nel mirino di Chelsea e Sassuolo, che porterebbero un tesoretto da quasi 40 milioni di euro complessivi. Occasione di mercato che potrebbe arrivare dal Napoli, visto che il club meneghino potrebbe fare un tentativo per Franck Anguissa, per quella che sarebbe comunque un'occasione last minute.

Chi si sta muovendo in questi giorni con forza sul mercato è il Torino.

Vagnati ha fretta di regalare i rinforzi richiesti a Ivan Juric e uno dei nomi che piace molto ai granata è quello di Nikola Vlasic, che a quanto pare insiste per trasferirsi all'ombra della Mole quanto prima.

Inter su Anguissa

Uno dei centrocampisti che ha stupito maggiormente la scorsa stagione è stato sicuramente Franck Anguissa. Preso in prestito dal Fulham, con la maglia del Napoli si è messo in mostra offrendo grandi prestazioni e, nonostante il piccolo calo avuto dopo la coppa d'Africa, ha attirato l'attenzione di alcuni top club. Tra questi ci sarebbe anche l'Inter, anche se i nerazzurri potrebbero fare un tentativo negli ultimi giorni di mercato. Dovrebbero venire a crearsi una serie di circostanze, in primis la partenza anche di Roberto Gagliardini, oltre a quella di Cesare Casadei, che sembra vicino al Chelsea.

Inoltre, circostanze che coinvolgerebbero anche il Napoli visto che la società nerazzurra vorrebbe proporre uno scambio alla pari per riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Sul piatto potrebbe finire un nome accostato al club partenopeo già nelle scorse settimane. Si tratta di Joaquin Correa, che con l'arrivo di Romelu Lukaku rischia di trovare poco spazio e con il conseguente rischio di perdere il posto in Nazionale.

Operazione fattibile, però, solo se dovesse saltare il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori.

Vlasic preme per il Torino

Uno dei giocatori che sembrano premere per accelerare il proprio trasferimento al Torino è Nikola Vlasic. La trattativa con il West Ham va avanti, ma un gesto del fantasista croato potrebbe essere decisivo per arrivare quanto prima alla fumata bianca.

Hummers che, infatti, avrebbero aperto adesso alla cessione in prestito con diritto di riscatto per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro richiesti inizialmente. Decisiva una frase pronunciata alla dirigenza inglese e al tecnico Moyes, riportata da Tuttosport: "È inutile che mi proponiate altre destinazioni che possono essere migliori per voi o addirittura anche per me, se guardassi solo al mio stipendio. Non mi interessano".