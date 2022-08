Non solo il Chelsea. Anche il Manchester United su Denzel Dumfries. L'esterno olandese è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter ma potrebbe lasciare Milano di fronte ad un'offerta attorno ai 40 milioni di euro.

Inter, lo United propone Wan Bissaka come contropartita

Stando alle ultime notizie dopo il tonfo all'esordio in Premier contro il Brighton, il Manchester United potrebbe ritornare sul mercato per puntellare l'organico a disposizione di Ten Haag. In particolare, i Red Devils potrebbero operare sulle corsie esterne dove Dalot e Shaw non hanno convinto.

Per questo, il club inglese sarebbe pronto a una nuova offerta per Dumfries che viene valutato dall'Inter per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri, lo United vorrebbe inserire nell'operazione il cartellino di Aaron Wan Bissaka, ormai fuori dal progetto di Ten Haag ed accostato alla Roma di Mourinho prima dell'arrivo di Celik. Difficile che l'Inter possa accettare tale proposta, vista la volontà della società nerazzurra di cedere solo Dumfires solo di fronte ad un'offerta cash. Oltre allo United, non dimentichiamo il Chelsea. Il tecnico dei Blues Thomas Tuchel avrebbe chiesto una sforzo alla società per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Psv.

Con la cessione di Dumfries, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per sopperire all'addio dell'olandese. Sfumato Udogie, i nerazzurri potrebbero virare fortemente su Wilfried Singo del Torino che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro. Sullo sfondo le candidature di Manuel Lazzari della Lazio e Sergino Dest del Barcellona.

Inter, ufficiale la rescissione del contratto da parte di Sanches

Alexis Sanches non è più un calciatore dell'Inter. Dopo una fase di stallo, il cileno ha rescisso il proprio contratto con la società nerazzurra, visto il poco spazio che poteva avere nella prossima stagione sotto la gestione di Simone Inzaghi.

Nonostante l'addio, il Nino Maravilla è riuscito ad accaparrarsi una pesante buonuscita equivalente a 10 milioni lordi.

Il futuro del cileno appare quindi in Francia dove lo attende il Marsiglia di Igor Tudor. Dopo Vidal, i nerazzurri riescono quindi a cedere un altro calciatore con un ingaggio pesante, così da risparmiare sul tetto totale della squadra.

Dopo Sanches, l'Inter spera di poter piazzare anche Andrea Pinamonti che sarebbe a un passo dal Sassuolo. Con la cessione di Raspadori al Napoli, il club neroverde sarebbe pronto a mettere sul piatto quei 18-20 milioni di euro richiesti dalla società nerazzurra per lasciar partire il classe 99. Bloccata dalle cessioni l'Atalanta che potrebbe non rilanciare.