Daniele Adani, commentatore della Rai ed ex calciatore professionista, è intervenuto nelle scorse ore alla Bobo Tv, analizzando il pareggio della Juventus contro la Sampdoria e lanciando una frecciatina a Massimiliano Allegri.

Nel frattempo il centravanti della Lazio Curo Immobile ha ipotizzato quanti gol potrebbero fare in questo campionato tutti gli attaccanti delle "Big".

Juventus, Adani torna all'attacco di Allegri: 'C'è sempre una scusante per le brutte prestazioni, così si alimenta la mediocrità'

Il rapporto tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri da un po' di tempo non è dei più rosei.

I due, si sono diverse volte scontrati in diretta televisiva per divergenze tecnici.

E proprio nelle scorse ore Daniele Adani ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su Allegri alla Bobo Tv, il canale web calcistico di Christian Vieri, dove il commentatore della Rai interviene come ospite fisso. Nell'ultima puntata andata in onda, l'argomento toccato è stato la Juventus e il pareggio senza reti ottenuto dai bianconeri in quel di Marassi contro la Sampdoria.

Adani, interpellato sul tema, si è concentrato sulle dichiarazioni post partita di Allegri, dicendo quanto segue: "Bisogna saper dire ‘basta’, nell’accettare e nel vedere passare in scioltezza un tipo di offerta calcistica senza analizzarla.

Non è più il calcio di cinque anni fa. Ogni volta c’è una scusante, un responsabile diverso, un’esternazione diversa, fino ad arrivare a contenuti patetici. Non è corretto non fare mai autocritica. Così si alimenta la mediocrità".

Ciro Immobile: 'Secondo me Vlahovic farà almeno 20 gol in campionato'

Nel frattempo, nelle scorse ore, il laziale Ciro Immobile è stato protagonista di un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn.

All'attaccante biancoceleste, sono state poste diverse domande tra cui si evidenzia quella inerente il numero di gol che potrebbero fare i vari centravanti della Serie A in questo campionato appena cominciato.

Il bomber biancoceleste, in merito a tale quesito, ha risposto: "Ci sono molti grandi attaccanti questa stagione. Vlahovic più di 20 sicuro, li ha nelle corde.

Lukaku credo farà dai 20 ai 25 gol, tra Giroud, Origi e Rebic 35 gol li fanno. Jovic? Non più di 15. Osimhen? secondo me fa 19 gol. Abraham? Se anche quest'anno fa gli stessi gol dell'anno scorso si può parlare già di un bomber, credo dai 15 ai 20. Immobile? Per ora sto a uno".