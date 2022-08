La Juve vorrebbe acquisire per la propria corsia di sinistra un giocatore di esperienza e starebbe valutando i profili di Jordi Alba del Barcellona e Cristiano Biraghi, in forza alla Fiorentina. Inoltre, i bianconeri, vorrebbero effettuare un ultimo tentativo per Depay.

Calciomercato Juventus, per la corsia di sinistra piacerebbero Jordi Alba e Cristiano Biraghi

La Juventus, oltre al centrocampista e all'attaccante, starebbe cercando un sostituto sulla fascia sinistra per Alex Sandro. Secondo le indiscrezioni odierne, i nomi attenzionati dalla compagine bianconera per questo scopo risulterebbero essere Jordi Alba e Biraghi.

Per quello che concerne Jordi Alba, dalla Spagna testimonierebbero come il Barcellona lo vorrebbe cedere per diminuire il tetto monte ingaggi. Inoltre, i rapporti tra i catalani e la Vecchia Signora sarebbero più che positivi, visti i recenti contatti che le due squadre hanno avuto per Memphis Depay. Di conseguenza, l'operazione potrebbe andare in porto sulla base di uno scambio alla pari, con lo stesso Alex Sandro che lascerebbe la Continassa per raggiungere Xavi in blaugrana. L'alternativa al fluidificante iberico, da quanto appresso, sarebbe come già anticipato Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro in forza alla Fiorentina giovedì sera affronterà con i viola il Twente in una partita valida per la qualificazione alla prossima Conference League.

La formazione toscana partirà con il favore del risultato, in quanto all'andata si è imposta per 2 a 1, ma se le cose non dovessero andare come previsto, allora lo stesso Biraghi potrebbe pensare ad un'esperienza con una squadra che gli possa garantire la partecipazione ad una competizione europea. La valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro, ma in ogni caso Cherubini vorrebbe aspettare la conclusione di questa settimana per decidere su quale calciatore eventualmente lanciare l'assalto.

Juventus, i bianconeri potrebbero fare un ultimo tentativo per Depay

La Juventus vorrebbe acquisire una punta e avrebbe trovato l'intesa di massima con il Marsiglia per il trasferimento di Milik. Tuttavia, secondo le indiscrezioni trapelate dalla Spagna, la compagine bianconera potrebbe effettuare un ultimo tentativo in extremis per Memphis Depay.

A indicare questa strada sarebbe stato direttamente Massimiliano Allegri, che evidentemente, gradirebbe maggiormente il centravanti olandese, rispetto a quello polacco. Di conseguenza, la dirigenza della Vecchia Signora nelle prossime ore potrebbe presentare una nuova offerta al Barcellona.