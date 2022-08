Massimiliano Allegri avrebbe chiamato in prima persona Casemiro per convincerlo a trasferirsi alla Juventus. I bianconeri, nel frattempo, starebbero cercando di sbloccare l'operazione con il PSG per Leandro Paredes.

Juventus, Massimiliano Allegri avrebbe contattato Casemiro per convincerlo a vestire bianconero

Questa, è stata più delle altre, l'estate degli allenatori che si sono mossi in prima persona per convincere i calciatori ad unirsi alle proprie rose. E' successo nella Roma con José Mourinho, che a detta degli stessi, ha contattato sia Paulo Dybala sia Georginio Wijnaldum e sarebbe successo anche nella Juve con Massimiliano Allegri e Casemiro. Il tecnico bianconero, da quanto trapelato sul Corriere dello Sport, si sarebbe messo in contatto direttamente con l'entourage del centrocampista brasiliano per persuaderlo ad unirsi alla compagine bianconera.

La Juventus, d'altronde, era già entrata nel roseo delle possibili squadre attenzionate dal classe '92 per un eventuale cambio di maglia e dunque la trattativa avrebbe potuto avere delle basi solide. Tuttavia, secondo quanto riportato, tra le parti sarebbero mancate le "condizioni ideali" per accordarsi e viste le somme che girerebbero sul possibile trasferimento di Casemiro al Manchester United, verrebbe da pensare ad un accordo non trovato per le cifre messe sul piatto. Di fatto, si parlerebbe di un'offerta fatta dai "Red Devils" al Real Madrid da 65 milioni di euro più 5 di bonus, mentre al calciatore sarebbe stato offerto uno stipendio da 20 milioni lordi annuali, importi da capogiro realisticamente proibitivi per le attuali casse della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, stallo Paredes, i bianconeri potrebbero rinunciare all'argentino

Nel frattempo, il Calciomercato della Juventus procederebbe con qualche intoppo: l'idea dei bianconeri infatti, sarebbe quella di acquisire Leandro Paredes dal PSG ma secondo le indiscrezioni di Sky Sport, questo potrebbe accadere solamente al compiersi di determinati eventi.

I bianconeri, dovrebbero infatti vendere un centrocampista per fare spazio all'argentino, ma dopo il mancato accordo tra lo United e Rabiot, la Vecchia Signora avrebbe sempre meno opportunità di diluire un reparto in sovrannumero. In alternativa ad una cessione in mediana, la Juventus potrebbe sperare in un cambio di rotta da parte del PSG, che ad ora, sarebbe fermo sulla formula del trasferimento a titolo definitivo per Paredes. I parigini, chiederebbero 20 milioni di euro, ma Cherubini e soci, spingerebbero per tramutare l'operazione sulla base di un prestito secco con diritto di riscatto.