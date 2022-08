In queste ore, la Juventus sarebbe al lavoro per chiudere la trattativa per Memphis Depay. Ma la situazione sarebbe leggermente cambiata. Infatti, il giocatore olandese sarebbe vicino alla rescissione con il Barcellona tant'è che il suo entourage sarebbe ottimista di poter risolvere la questione nelle prossime ore. Ma, al momento, l'intoppo sulla fumata bianca con la Juventus riguarderebbe proprio le richieste che Depay farebbe ai bianconeri. L'olandese avrebbe aumentato le sue pretese e questo potrebbe rappresentare un ostacolo per i dirigenti juventini.

Adesso non resta che attendere di capire quale sarà l'evoluzione di questa trattativa.

Allegri vuole Depay

Massimiliano Allegri, in queste settimane, ha chiesto alla sua dirigenza di regalargli un nuovo attaccante. Il tecnico livornese sperava di poter riavere a disposizione Alvaro Morata. Ma le alte richieste dell'Atletico Madrid hanno spinto la Juventus a virare altrove. Per questo motivo, i bianconeri avrebbero individuato in Memphis Depay l'alternativa ideale per Alvaro Morata. L'olandese può fare sia l'esterno che il vice Vlahovic esattamente come lo spagnolo. Per questo motivo, la Juventus starebbe lavorando per arrivare a Depay da diverse settimane ma per ora non ci sarebbe ancora l'accordo totale.

Le parti sarebbero al lavoro per arrivare la fumata bianca ma il giocatore avrebbe alzato le sue richieste. Per questo motivo, questa pista sarebbe da monitorare in attesa di capire come evolverà la situazione. La sensazione è che, nel giro di pochi giorni, la situazione possa risolversi in un senso o nell'altro. Anche perché la Juventus ha l'esigenza di avere un nuovo attaccante nel più breve tempo possibile vista anche l'assenza di Angel Di Maria.

Parla Xavi

In queste ore, le voci sul futuro di Memphis Depay sono molto e in Spagna sono certi che già in giornata il giocatore si libererà dal Barcellona. Al momento, però, la situazione non si sarebbe ancora sbloccata e del futuro dell'olandese ne ha parlato anche l'allenatore dei catalani Xavi: "Né Aubameyang né Memphis sono partiti e domani li avremo a disposizione".

Dunque, al momento Depay resta a disposizione del Barcellona in attesa di capire come evolverà la trattativa. Inoltre, il club catalano ha diverse difficoltà economiche e prima di tesserare nuovi giocatori deve cedere. Per questo motivo, lo stesso Barcellona avrebbe premura di liberare degli spazi e la sensazione è che per Depay si possa trovare una soluzione in tempi brevi. Dopodiché toccherà alla Juventus trovare un'intesa con l'entourage del giocatore. In ogni caso i bianconeri, oltre a Depay, starebbero valutando anche altre piste in caso di fumata nera.