In vista della partita Juventus-Roma del 27 agosto, l'argentino Paulo Dybala, tramite le proprie pagine social, ha commentato il suo imminente ritorno nell'Allianz Stadium da avversario, ricordando il tanto amore ricevuto dai tifosi della Juventus ma rilanciando anche le ambizioni della Roma.

Dybala su Juventus-Roma: 'Torno in una città che mi ha amato per sette anni ma voglio vincere con la Roma'

La partita tra Juventus e Roma offrirà diversi spunti di commento e tra i più rilevanti c'è senza ombra di dubbio il ritorno di Paulo Dybala allo Stadium.

La "Joya" dopo sette anni con addosso la casacca bianconera, scenderà in campo come avversario della Vecchia Signora, scatenando il rammarico di quei tifosi che avrebbero voluto vederlo ancora con la formazione piemontese.

Di questo e della partita ha voluto dunque parlare il diretto interessato, che in un post su Instagram,ha ricordato i bei momenti vissuti a Torino, rilanciando però le ambizioni della squadra capitolina: "Tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni. Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari.

Sono convinto che sarà un grande spettacolo e io darò il massimo per vincere".

Juventus-Roma, Allegri: 'Roma squadra tosta, sarà una gara equilibrata'

Nelle scorse ore hanno parlato anche gli allenatori di Juventus e Roma. Max Allegri, in conferenza stampa, ha detto: "Domani è il primo scontro diretto, la Roma ha iniziato bene e sta continuando il trend dello scorso anno.

Sempre un piacere rincontrare Mourinho: loro sono una squadra tosta che ancora non ha preso gol, sarà una partita equilibrata".

Il tecnico toscano ha poi parlato del nuovo arrivato in casa Juventus, Milik, affermando come possa giocare insieme a Vlahovic.

Infine, su Dybala e il suo ritorno, Allegri ha detto: "Con lui passati anni straordinari, sarà un piacere rivederlo"

José Mourinho su Juve-Roma: 'Andiamo li per cercare di vincere la partita'

Come da routine, anche José Mourinho ha parlato alla vigilia del match tra Juventus e Roma, affermando quanto segue: "Giocare contro una grande squadra è sempre difficile, ma è anche una motivazione e se la prendiamo in questo senso è top. Noi cerchiamo di arrivare a questa partita in modo equilibrato, è difficile, ma vogliamo giocarla".

Allo "Special One" è stato poi chiesto di commentare la tradizione negativa della Roma all'Allianz Stadium, domanda alla quale il tecnico portoghese ha risposto cosi: "Non c'è grande storia, andiamo lì a cercare di vincere"