La Juventus ha annunciato l'ingaggio di Arkadiusz Milik. Un rinforzo importante che arriva come "alternativa" a Dusan Vlahovic. La società bianconera ha ottenuto il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il giocatore guadagnerà circa 3,5 milioni di euro a stagione.

L'attaccante nel corso degli anni scorsi ha subito due interventi chirurgici ai legamenti. Nelle ultime due stagioni però non ha avuto problemi gravi, anzi ha dato un contributo importante all'Olympique Marsiglia, in particolare nella scorsa stagione ha disputato 35 match segnando 20 gol.

L'alternativa in attacco per i bianconeri sarebbe potuta essere rappresentata da Memphis Depay. L'olandese potrebbe rescindere con i catalani, ma solo se riuscisse a trovare una società pronta a valorizzarlo tecnicamente ma anche economicamente. E proprio le richieste d'ingaggio importanti di Depay avrebbero incentivato i bianconeri ad accelerare per l'arrivo di Milik a Torino.

Il giocatore Depay non sarebbe arrivato alla Juventus per motivi d'ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus ha deciso di ingaggiare Arkadiusz Milik e non invece Memphis Depay per motivi d'ingaggio. L'olandese avrebbe chiesto uno stipendio importante, che la società bianconera ha scelto di non voler sostenere per un giocatore che sarebbe stato essenzialmente un'alternativa al titolare Vlahovic.

A quanto pare Depay avrebbe voluto circa 7 milioni di euro annui, più o meno quello che guadagna il titolare Vlahovic. Da qui la decisione di puntare sull'ex punta del Marsiglia, che guadagnerà circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Le indiscrezioni di mercato ora Depay potrebbe valutare un trasferimento al Manchester United, con la società inglese che potrebbe spendere 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus ora sarebbe pronta a fare un altro acquisto importante oltre a quello di Arkadiusz Milik. Nei prossimi giorni potrebbe andare in porto il tesseramento di Leandro Paredes, l'argentino dovrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.

Ai bianconeri, inoltre, piacerebbe il laterale sinistro Renan Lodi dell'Atletico Madrid, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.