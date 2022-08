Il sabato della terza giornata di campionato di Serie A, si è aperto nel tardo pomeriggio con il big match tra Juventus-Roma. La partita si è conclusa 1-1 con le reti di Dusan Vlahovic e Tammy Abraham.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: incolpevole sul gol di Abraham, per il resto fa ordinaria amministrazione.

De Sciglio 6,5: guizzante e attento sulla fascia destra, non soffre praticamente mai gli assalti di Spinazzola e El Shaarawy.

Danilo 6,5: copre bene Dybala ed è autore di una partita attenta.

Bremer 6,5: si attacca a Abraham tutta la gara non facendo sostanzialmente muovere il centravanti inglese nel primo tempo.

Alex Sandro 5,5: non arriva praticamente mai sul fondo ed è assente in fase di spinta.

Locatelli 6+: gioca una partita gagliarda, nonostante un giallo sulla sua testa rimediato dopo appena 6 minuti.

Rabiot 6: corre tanto ed esce tra gli applausi del proprio pubblico.

Miretti 7: il giovane centrocampista agisce sulla trequarti bucando costantemente la retroguardia della Roma.

Cuadrado 6+: si guadagna con la solita rapidità ed astuzia la punizione che varrà il gol di Vlahovic, poi fa poco.

Vlahovic : dopo 80 secondi dall'inizio del match, spara un secco sinistro che tocca l'interno della traversa e regala l'1-0 alla Juventus. Poi lotta con tutta la difesa della Roma quasi da solo, vincendo diversi contrasti.

Kostic 6-: mette in costante difficoltà Karsdorp, che nel duello individuale, soccombe quasi sempre. La musica cambia però, quanto entra Celik.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: non può nulla sulla punizione vincente di Vlahovic, per il resto non viene particolarmente impegnato dagli juventini.

Mancini 6: esce al 45' per permettere il cambio di modulo a Mourinho senza però aver particolarmente demeritato (sostituito al '46 da El Shaarawy 6: partita sufficiente ed attenta del Faraone)

Smalling 7: è autore di un bellissimo duello con Vlahovic fatto da scontri fisici e colpi di testa.

Ibanez 6,5: sia con la difesa a tre sia con quella a quattro gioca bene

Karsdorp 5: Kostic lo fa soffrire per tutta la partita e in fase offensiva non punge praticamente mai.

Cristante 5,5: patisce le incursioni di Miretti e sbaglia diversi palloni in uscita.

Matic 6+: prende in mano la regia della squadra giallorossa, smistando diversi palloni con successo.

Spinazzola 4,5: sbaglia un pallone in orizzontale dopo 10 secondi e regala la ripartenza alla Juventus da cui scaturirà il gol lampo di Vlahovic (sostituito al '45 da Zalewski 6+: gioca con la solita personalità)

Pellegrini 5,5: torna nella sua posizione naturale, la trequarti, ma non riesce ad impensierire i bianconeri praticamente mai.

Dybala 6: l'ex di giornata nel primo tempo non è particolarmente brillante. Nella ripresa, si inventa l'assist per il pareggio di Abraham con una mezza rovesciata da applausi.

Abraham 6.5: il centravanti ex Chelsea soffre maledettamente la marcatura di Bremer non creando praticamente niente per tutto il primo tempo. Si fa trovare pronto però nella ripresa, con un colpo di testa da rapinatore che fissa il risultato sull'1-1.