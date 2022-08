Juventus-Roma, è uno dei big match che contraddistingueranno questo fine settimana di campionato, tuttavia la partita che le due compagini rivali da sempre andranno a giocare, sarà contraddistinta dal principio, dalle tante assenze che entrambi i club presenteranno.

Juventus, Pogba e Di Maria le assenze che fanno più rumore, Bonucci e Szczesny verso il recupero

Partendo dall'analisi degli infortunati in casa Juventus, i bianconeri dovranno rinunciare principalmente a Paul Pogba ed Angel Di Maria. Il francese, fermato da un problema al ginocchio destro, potrebbe rientrare verso la fine di settembre, grazie alla terapia conservativa attuata per guarire la lesione al menisco del francese.

Discorso diverso fa fatto per il "Fideo", che dopo aver accusato un fastidio all'adduttore della coscia sinistra in occasione della prima partita di campionato giocata e vinta contro il Sassuolo, starà fuori dal rettangolo di gioco "solo" per i prossimi 10 giorni. In questa speciale lista, rimane fuori Federico Chiesa, ormai lungodegente che sta recuperando dalla rottura del crociato che lo ha fermato nel corso del precedente campionato. Buone notizie invece, sono arrivate dall'infermeria nelle scorse ore per quello che riguarda Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny. Entrambi erano a forte rischio per la partita di sabato contro la Roma, ma la stessa Juventus, tramite un comunicato emesso questa mattina, ha voluto precisare come i due calciatori abbiano partecipato agli allenamenti odierni e che di conseguenza, saranno convocabili per la il big match contro i giallorossi.

Roma, Wijnaldum e Zaniolo salteranno il primo big match della compagine giallorossa

Come per la Juventus, che sostanzialmente dovrà rinunciare a due elementi portanti della propria rosa, anche la Roma, sarà costretta a dover lasciare a casa due pezzi grossi come Georginio Wijnaldum e Nicolò Zaniolo. L'olandese, considerato, dopo Paulo Dybala, il secondo acquisto più importante di questa sessione di Calciomercato giallorossa, dovrà stare fermo per i prossimi mesi a causa della frattura della tibia destra, avvenuta dopo uno scontro di gioco in allenamento.

Il centrocampista arrivato dal PSG nella Capitale, sta prendendo tempo nel tentativo di capire quali passi effettuare per un recupero completo e tra oggi e domani, sarebbe atteso un responso che dirà se il classe '90 si opererà o effettuerà la terapia conservativa. Meno importante, è stato invece l'infortunio che ha colpito Nicolò Zaniolo che in occasione della partita con la Cremonese, ha subito un'entrata dura ma regolare che gli è costata una lussazione alla spalla sinistra. I tempi di recupero perciò per il classe '99, potrebbero andare dalle 3 alle 4 settimane.