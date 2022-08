La Juventus è attesa da un match impegnativo nella terza giornata di campionato. Giocherà contro la Roma, che è partita meglio in campionato con due vittorie in altrettanti match. Di certo la squadra di Mourinho ha avuto un inizio di stagione ideale sfidando la Salernitana e la Cremonese, la Juventus invece ha giocato contro il Sassuolo all'Allianz Stadium di Torino e contro la Sampdoria a Marassi. Il pareggio deludente contro i liguri ha suscitato molto clamore mediatico, con tanti tifosi bianconeri che hanno criticato Allegri e le sue scelte di formazione.

In tanti hanno sottolineato come la squadra bianconera non sia riuscita a costruire azioni da gol importanti soprattutto nel primo tempo, con la scelta iniziale di non schierare giocatori bravi nell'impostazione di gioco come Miretti e Rovella. In un recente sondaggio di Calciomercato.it è stato chiesto ai sostenitori bianconeri cosa dovrebbe la società con il tecnico Massimiliano Allegri nell'eventualità dovesse subire una sconfitta contro la Roma in campionato. Gran parte di questi hanno votato l'esonero del tecnico, parliamo del 40,1%. Una buona parte ha invece votato per la conferma del tecnico almeno fino a giugno, seguono la fiducia fino alla pausa mondiale e la fiducia incondizionata ad Allegri.

I tifosi votano l'esonero di Allegri in caso di sconfitta contro la Roma

Al secondo posto troviamo la conferma di Allegri fino a giugno con il 30,7% dei voti. Seguono esonero alla sosta con il 15,6% dei voti e fiducia incondizionata con il 13,5%. Sembra difficile che possa concretizzarsi un esonero del tecnico anche in caso di sconfitta contro la Roma. Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus e ha la fiducia della società bianconera.

Di certo sarà importante anche il mercato e i giocatori che devono aiutare la squadra bianconera a dare più qualità al gioco. A tal riguardo la Juventus sta lavorando all'acquisto di una punta e di un centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Arkadius Milik. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia dovrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito di circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche Leandro Paredes del Paris Saint Germain. A questi potrebbe aggiungersi un altro acquisto, si parla di Depay, che può giocare non solo come punta ma anche come trequartista. Dovrà prima rescindere il contratto con il Barcellona e dopo potrebbe sottoscrivere un'intesa con la società bianconera.