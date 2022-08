La telenovela Skriniar potrebbe continuare nel 2023. Il centrale slovacco resta uno degli obiettivi di mercato del Paris Saint Germain che potrebbe decidere di prelevarlo a zero nella prossima sessione di Calciomercato, visto il contratto in scadenza.

Inter, possibile offerta del Psg per Skriniar nel 2023

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il club parigino non avrebbe mollato del tutto il centrale slovacco che resta uno degli obiettivi di calciomercato anche per la prossima stagione. Visto il contratto in scadenza, la compagine francese potrebbe recapitare un'offerta importante a Skriniar per il 2023: un ingaggio da circa 9 milioni di euro a stagione.

L'Inter vuole evitare ciò e per questo sarebbe pronto al rinnovo contrattuale, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro.

Come per Skriniar, i nerazzurri devono affrontare un altro pericolo che proviene dalla Premier League. Infatti, il Manchester United sarebbe molto interessato alle prestazioni di Stefan De Vrij che come il collega di reparto avrebbe il contratto in scadenza nel 2023. L'Inter potrebbe decidere di rinnovare il contratto anche al centrale olandese che sarebbe però finito nel mirino dei Red Devils: secondo le ultime notizie di mercato, il club inglese sarebbe pronto ad offrire un triennale a 5 milioni di euro per portare De Vrij all'Old Trafford.

In attesa dei rinnovi contrattuali, i nerazzurri continuano a cerca un difensore per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi.

Restano in auge le candidature di Francesco Acerbi, ormai fuori dal progetto Lazio, e soprattutto Chalobah del Chelsea che sarebbe finito nel mirino anche del Milan.

Inter, idea Veerman per il centrocampo

Non solo un difensore. L'Inter valuta l'acquisto anche di un centrocampista che possa completare la mediana a disposizione di Inzaghi.

Il futuro di Gagliardini resta in bilico con Valencia e Monza interessate al centrocampista italiano. Con la possibile cessione dell'ex Atalanta, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per puntellare la mediana. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Joey Vererman, centrocampista olandese in forza al Psv.

Difficile che il club olandese possa privarsi del classe 99 in questa sessione di mercato ma la società nerazzurra potrebbe far un tentativo già in questi ultimi giorni di mercato.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Allan che potrebbe lasciare l'Everton per una cifra attorno ai 10 milioni di euro. Sull'ex centrocampista del Napoli ci sarebbe l'interesse anche della Roma di Josè Mourinho, a caccia di un mediano dalla grande fisicità dopo l'infortunio di Wijnaldum.