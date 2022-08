La Juventus, in queste settimane, proverà a rinforzare la sua rosa come ha spiegato anche lo stesso Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno bisogno di giocatori offensivi e forse di un centrocampista. Inoltre, nella fila della Juventus ci sono anche alcuni giocatori in uscita. In queste ore, però, la dirigenza bianconera potrebbe accelerare per Filip Kostic. Infatti, Romeo Agresti, sul suo canale YouTube ha parlato proprio dell'intenzione della Juventus di farsi avanti concretamente per Filip Kostic: "È un l'elemento molto duttile che sta portando la Juventus a provare un'offensiva concreta.

In giornata potrebbero esserci nuovi contatti con l'entourage di Kostic. Un modo per capire le mosse delle dirette concorrenti e per cercare anche di fare abbassare le pretese laddove fosse possibile all'Eintracht Francoforte".

Kostic è un esterno molto duttile

Romeo Agresti, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Filip Kostic. Il giornalista ed esperto di mercato ha spiegato che il serbo è un giocatore molto duttile e questo può aiutare i bianconeri a sopperire all'assenza di Paul Pogba: "Tutto su Filip Kostic perché c'è la netta sensazione che la Juventus stia scaldando i motori per quanto concerne questa pista per cercare di arrivare al 29enne tutto fare. Un tutto fare legato all'out mancino di proprietà dell'Eintracht Francoforte e bisogna cercare di velocizzare i tempi per battere la concorrenza del West Ham.

Perché i londinesi hanno messo sul piatto un'offerta da 14 milioni più 5 di bonus. Offerta rifiutata e questo fa capire come l'Eintracht punti a ricavare una cifra che abbracci concretamente il concetto di ricavare 20 milioni''.

Il punto su Morata

Romeo Agresti ha fatto anche il punto della situazione per quando riguarda l'interesse della Juventus per Alvaro Morata: "Bisogna tenere in considerazione in questo mercato come l'umore di una società possa cambiare rapidamente, perché fino a qualche giorno fa la Juve non dico che aveva dato la priorità alla pista Morata, ma aveva cercato di capire come poter arrivare al calciatore di proprietà dell'Atletico Madrid.

I colchoneros, almeno in questa fase, hanno sparato alto. La Juve ha messo prima sul piatto Rabiot, poi ha provato a giocarsi la carta Zakaria, poi ha provato con la carta Kean e ha provato ad intavolare un prestito. Ma fino ad ora l'Atletico Madrid ha fatto spallucce. Quindi la Juve, per evitare di incappare in brutte sorprese, ha deciso di puntare su Kostic".