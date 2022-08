La Juventus è attesa da giorni impegnativi in tema mercato. L'inizio del campionato è sempre più vicino e nel recente summit fra Massimiliano Allegri e la società bianconera il tecnico toscano avrebbe chiesto rinforzi alla Juve per migliorare una rosa che ha bisogno di giocatori soprattutto nel settore avanzato. A tal riguardo potrebbero arrivare un giocatore di fascia sinistra ed un vice Vlahovic. I preferiti sono Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro, e Alvaro Morata.

C'è del lavoro da fare anche a centrocampo, considerando che Pogba per l'infortunio al ginocchio dovrà gestirsi. Nei primi tre mesi di stagione saranno 21 match fra campionato e Champions League, per questo difficilmente il francese potrà garantire un impiego costante. Sarà però importante anche lavorare alle cessioni, con le partenze di Adrien Rabiot e Arthur Melo potrebbero arrivare altri due centrocampisti. Il francese potrebbe trasferirsi al Monaco, per il brasiliano si era parlato di un interesse dell'Arsenal ma anche del Manchester City. A tal riguardo il Sun ha lanciato un'indiscrezione di mercato secondo la quale potrebbe esserci uno scambio di mercato fra Arthur Melo e Ilkay Gundogan.

Il brasiliano invece è vicino al Valencia ma non è da scartare la possibilità che la Juventus provi ad acquistare il centrocampista tedesco.

Il giocatore Gundogan piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Ilkay Gundogan. A confermare l'interesse il giornale sportivo inglese Sun che ha parlato di uno scambio di mercato con Arthur Melo.

Difficile che possa concretizzarsi anche perché il brasiliano sarebbe vicino al trasferimento al Valencia. La Juventus potrebbe provare ad acquistare lo stesso Gundogan anche perché è considerato una riserva nel Manchester City ed ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

La società bianconera però valuta anche altri giocatori per il centrocampo. Piace Sergej Milinkovic Savic anche se la valutazione di mercato da circa 60 milioni di euro non agevola il suo arrivo. Più facile invece l'acquisto di Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato, come già anticipato ad inizio articolo. Il preferito sarebbe Alvaro Morata perché può giocare sia punta centrale che di fascia. Molto dipenderà dalla valutazione di mercato che stabilità l'Atletico Madrid. La società bianconera sarebbe pronta ad investire circa 20 milioni di euro per il giocatore.