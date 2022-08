La dirigenza del Milan è impegnata sul fronte mercato per migliorare la qualità della squadra e mettere a disposizione di mister Pioli una rosa la più completa possibile per affrontare al meglio tutte le competizioni che vedranno coinvolto il Diavolo nella prossima stagione.

Dopo l’arrivo di De Ketelaere, l’investimento maggiore delle prossime settimane dovrebbe essere a centrocampo: in particolare Pape Matar Sarr del Tottenham sta suscitando un grande interesse nella dirigenza rossonera. Inoltre con ogni probabilità arriverà anche un difensore.

Si pensa a come rinforzare il centrocampo

Al Milan piacerebbe il giovane centrocampista senegalese Pape Sarr alle corte di mister Pioli, che lo dovrà inserire a piccoli passi nella squadra, con la speranza che possa crescere velocemente, anche in prospettiva futura. Non ancora ventenne, il giocatore di proprietà del Tottenham ha fatto vedere bei numeri nel campionato francese (con il Metz) e sarebbe pronto a fare il grande salto in una big del panorama europeo come il Milan. La trattativa tra la dirigenza rossonera e gli Spurs è ben avviata e il Milan potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, che sarebbe un importante investimento soprattutto per il futuro, vista la giovanissima età del senegalese.

Col Tottenham si starebbe dialogando anche per Japhet Tanganga, difensore classe ’99, che potrebbe far comodo a mister Pioli, avendo la possibilità di schierarlo sia al centro della difesa sia sulle fasce come vice di Calabria ed Hernandez.

Primo obiettivo per la difesa è Diallo

Nonostante la trattativa con il Tottenham per il difensore inglese, la dirigenza rossonera avrebbe messo in cima alla lista dei difensori il senegalese di origini francesi Abdou Diallo, imbastendo una trattativa con il PSG.

Il difensore classe ’96 sarebbe il profilo ideale per Pioli, che avrebbe un rinforzo per la difesa centrale, ma anche una valida alternativa per le fasce. I contatti tra il club parigino e il Diavolo sono continui, la trattativa si potrebbe concludere per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Piacerebbe anche Evan N’dicka, difensore dell'Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023, che il club tedesco valuta più di 20 milioni di euro e che potrebbe lasciar partire per una cifra vicina, vista la scadenza del contratto nella prossima stagione.

Il difensore francese classe ’99 avrebbe le stesse caratteristiche di Diallo, per questo Pioli non avrebbe espresso alcuna preferenza tra i due, lasciando libera la dirigenza rossonera di individuare la soluzione migliore per le casse del club.