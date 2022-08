Sono ore molto intense per il mercato della Juventus. Infatti, la società vuole dare un'accelerata ad alcune trattative sia in entrata che in uscita per consentire a Massimiliano Allegri di avere la rosa al completo per l'esordio in campionato. I bianconeri hanno di fatto trovato un accordo per Filip Kostic con l'Eintracht Francoforte e adesso stanno già intensificando i contatti per un altro giocatore offensivo. Infatti, la Juventus, nelle prossime ore, potrebbe avere dei contatti con l'entourage di Memphis Depay. I bianconeri starebbero valutando concretamente l'ipotesi di arrivare all'olandese.

Il Barcellona vuole cedere Depay per questioni economiche e sarebbe disposto anche a liberarlo a zero. Per questo motivo, il giocatore classe 98 potrebbe essere un'ottima opportunità per la Juventus. Ma Federico Cherubini, in queste ore, starebbe lavorando anche per cedere Adrien Rabiot. I bianconeri avrebbero già un accordo con il Manchester United, ma il giocatore non sarebbe del tutto convinto del trasferimento. L'uscita di Adrien Rabiot consentirebbe alla Juventus di arrivare a Leandro Paredes.

La Juventus lavora sul mercato

La Juventus, in queste ore, sta lavorando su diverse piste di mercato. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di arrivare a un altro attaccante e a un centrocampista.

Ma per rinforzare la mediana serve almeno un'uscita. Al momento, la trattativa per Arthur con il Valencia sarebbe bloccata. Perciò la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester United per Adrien Rabiot. Ma adesso i Red Devils dovranno convincere il francese ad accettare la loro proposta. Infatti, il francese avrebbe delle perplessità poiché il Manchester United non parteciperà alla Champions League.

Qualora Rabiot dovesse convincersi, a quel punto, la Juventus potrebbe dare l'assalto ad un altro centrocampista. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Leandro Paredes, favorito su Davide Frattesi. La Juventus con l'argentino avrebbe già un accordo.

Allegri aspetta novità dal mercato

Il mercato della Juventus ha già portato alcuni rinforzi a Massimiliano Allegri.

Ma l'infortunio di Paul Pogba ha un po' sparigliato le carte. Per questo motivo la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per cercare un altro centrocampista ma, senza partenze, difficilmente si potrà inserire un nuovo acquisto in mediana. In ogni caso il tecnico livornese, presto, potrà contare su Filip Kostic. La Juventus ha raggiunto l'accordo con l'Eintracht per il serbo. Kostic, nelle prossime ore, sarà a Torino per fare le visite mediche. Dopodiché firmerà il contratto e poi potrà iniziare ad allenarsi.