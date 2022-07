La Juventus, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti con l'infortunio occorso a Paul Pogba. Il francese si è lesionato il menisco esterno e adesso resta da capire quanto dovrà stare fermo ai box. Pogba farà un consulto specialistico e solo allora si capirà qualcosa in più. Ma se il numero 10 della Juventus dovesse essere operato a quel punto potrebbe stare fermo per circa un mese o forse qualcosa in più. Se fosse così, il mercato bianconero cambierebbe.

La Juventus, adesso, dovrebbe tenere Adrien Rabiot che per posizione in campo è il sostituto naturale di Paul Pogba.

Inoltre, i bianconeri sarebbero da tempo sulle tracce di Leandro Paredes e, in caso di assenza prolungata del numero 10, potrebbero accelerare la trattativa per portare l'argentino del Psg a Torino.

Tegola Pogba

Per la Juventus, l'infortunio di Paul Pogba è una tegola non indifferente e la società starebbe pensando di rivedere i suoi piani di mercato. Adrien Rabiot non sarebbe quindi da considerarsi un giocatore in uscita. Se fino a qualche giorno fa, di fronte a una buona offerta, il francese non era incedibile, adesso invece sarebbe diventato centrale per Allegri perché di fatto occupa la posizione di Pogba nello scacchiere tattico bianconero. Insomma, il numero 25 juventino dovrebbe tornare a essere fondamentale per la Juventus.

In tutto questo non è da escludere nemmeno il possibile ingaggio di un nuovo elemento. La dirigenza juventina era già al lavoro per trovare un nuovo mediano ,ma di certo non era una priorità. Infatti, Cherubini era più che altro proiettato sulle cessioni e teneva in stand by la pista Paredes del Psg.

Adesso, però, l'assenza di Pogba potrebbe spingere la Juventus a voler chiudere per il giocatore del PSG.

Perché il campionato e alle porte e la linea mediana senza il suo numero 10 perde qualità.

I possibili tempi di recupero di Paul Pogba

La Juventus, nelle prossime ore, comunicherà qual è l'esito del consulto specialistico a cui sarà sottoposto Paul Pogba. Il francese rischia di essere operato e per lui si prospetterebbe uno stop di circa un mese.

A quel punto salterebbe di certo la sfida di esordio in campionato del 15 agosto contro il Sassuolo. Pogba sarebbe anche a rischio per il match contro la Sampdoria del 22 agosto.

Stando a quanto afferma Sky Sport, l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di riavere a disposizione il giocatore nel match contro la Roma del 27 agosto.