La Juventus dopo gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba è pronta a definire altri importanti rinforzi durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà anche dalle cessioni, con tanti giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Alex Sandro, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Altro nome che potrebbe lasciare Torino è Adrien Rabiot, non tanto perché il francese non ha la fiducia di Allegri quanto per il contratto in scadenza a giugno 2023 ed un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il francese si è presentato con tutta la rosa bianconera domenica 10 luglio al J Medical per l'inizio della preparazione estiva, rimanendo per ben 20 minuti con tutti i tifosi presenti. Un gesto apprezzato dai sostenitori bianconeri e che dimostra come Rabiot sia molto legato oramai alla società bianconera. Nonostante questo la sua partenza sembra una possibilità concreta, anche perché si parla di un suo possibile ritorno al Paris Saint Germain. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano l'interesse della società bianconera per Leandro Paredes, in scadenza di contratto con i francesi a giugno 2023. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra i due centrocampisti.

Il centrocampista Paredes potrebbe trasferirsi alla Juve, Rabiot al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes durante il calciomercato estivo. L'argentino ritornerebbe volentieri in Italia, dove ha già giocato prima nell'Empoli e poi nella Roma. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, la sua partenza dal Paris Saint Germain sembra una possibilità concreta anche se la società francese vuole almeno 20 milioni di euro.

Potrebbe definirsi uno scambio di mercato con Adrien Rabiot, altro giocatore che ha un contratto in scadenza fra un anno. Ad agevolare la partenza del centrocampista francese dalla Juventus il suo ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione. Rabiot però ha la stima professionale di Massimiliano Allegri, non è un caso che nella stagione 2021-2022 sia stato uno dei più utilizzati dal tecnico.

Nell'ultima parte di stagione a detta di molti è stato uno dei migliori della rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa, soprattutto se Matthjs de Ligt dovesse lasciare la società bianconera come confermano gran parte dei giornali sportivi. Il Bayern Monaco avrebbe già l'intesa economica con il difensore, manca quella con la Juve che potrebbe arrivare in questi giorni. Come sostituto del giocatore si valutano Kalidou Koulibaly del Napoli e Benoit Badiashile del Monaco, che hanno una valutazione di mercato di almeno 40 milioni di euro.