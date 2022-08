Tra esattamente una settimana la Juventus sarà in campo per affrontare la Roma. I bianconeri, sabato 27 agosto, ospiteranno i giallorossi all'Allianz Stadium e sarà una partita dal sapore speciale per Paulo Dybala. L'argentino tornerà infatti per la prima volta a Torino dopo l'addio alla Juventus. Proprio del divorzio tra i bianconeri e l'argentino ha parlato Antonio Cassano a Bobo TV: "A 29 anni, se sei forte, la Juventus non ti manda via".

Insomma, Cassano è stato piuttosto duro nei confronti di Paulo Dybala, sottolineando che la Juventus generalmente non manda via i giocatori che possono ancora fare la differenza.

Cassano punge Dybala

Lo scorso marzo, la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala.

La società bianconera e il calciatore nell'autunno del 2021 sembravano aver trovato l'accordo, ma dopo attente riflessioni la dirigenza juventina ha deciso di cambiare i suoi programmi. La Juventus ha scelto di puntare tutto su Dusan Vlahovic prendendolo nel mercato di gennaio e di fatto ha messo in atto la prima parte di una rivoluzione che sta completando in queste settimane.

Dybala, dal canto suo, ha accettato la scelta dei bianconeri, ma per lui trovare un nuova squadra non è stato facile. Proprio della difficoltà dell'argentino di trovare una nuova sistemazione ha parlato Antonio Cassano: "A 29 anni, se sei forte, la Juventus non ti manda via.

Le quattro-cinque big non l'hanno preso in considerazione nemmeno come riserva".

L'ex giocatore della Sampdoria ha poi sottolineato che l'Inter a inizio mercato ha cercato Dybala, ma alla fine la trattativa non è andata in porto: "L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto 'vai a casa'".

Infine, Cassano ha aggiunto che per lui Dybala non è mai stato un giocatore top: "Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per soli 5 milioni annui, quando ne chiedeva 10 - ha detto l'ex attaccante della Sampdoria a Bobo TV - Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno".

Di Maria salta il match contro la Roma

La Juventus, il 27 agosto, sarà in campo per affrontare la Roma. Ma per questa partita Massimiliano Allegri non avrà quasi certamente a disposizione Angel Di Maria. Dunque, non si vedrà la sfida tra Paulo Dybala e il suo connazionale, che lo ha sostituito in bianconero da poche settimane.

Attualmente Di Maria è alle prese con un problema muscolare e sarà rivalutato proprio poche ore prima della gara contro la Roma, ma un suo recupero appare molto difficile.