La Juventus starebbe lavorando per acquisire un nuovo centrocampista e, in tal senso, negli ultimi giorni sta circolando in tal senso il nome di Naby Keita del Liverpool. Nel frattempo il Borussia Dortmund avrebbe proposto Manuel Akanji ai bianconeri per arrivare a Denis Zakaria.

Calciomercato Juventus: se non arrivasse Paredes, l'alternativa a centrocampo potrebbe essere Keita

La finestra di Calciomercato estiva sta entrando nella fase conclusiva e la Juventus starebbe ancora cercando un centrocampista da aggiungere alla rosa.

Paredes resterebbe un obiettivo caldo dei bianconeri, ma secondo alcune indiscrezioni la compagine bianconera potrebbe virare le proprie attenzioni su Naby Keita del Liverpool.

Il mediano in forza ai "Reds" pare essere ai margini del progetto di Jurgen Klopp, che in questo inizio stagione, gli sta preferendo Curtis Jones.

Inoltre, il calciatore guineano non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il proprio contratto con la compagine inglese, che scadrà nel giugno 2023. Di conseguenza, per non perdere il giocatore a parametro zero, il Liverpool potrebbe pensare di cederlo negli ultimi giorni di mercato e la Juventus sarebbe alla finestra, pronta per intervenire. La valutazione di Keita, in ogni caso, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 60 investiti dai "Reds" nel 2018 per prelevarlo dal Lipsia.

Il Borussia Dortmund avrebbe chiesto Zakaria alla Juve, offrendo in cambio Akanji

Il Borussia Dortmund, avrebbe messo gli occhi addosso a Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe '96 in forza alla Juventus. La compagine tedesca, pur di arrivare al calciatore elvetico, sarebbe disposta a cedere in uno scambio alla pari, Manuel Akanji, difensore centrale seguito nelle ultime settimane anche dall'Inter.

I due giocatori avrebbero lo stesso valore di mercato, circa 20 milioni di euro, ed entrambi, per motivi diversi, potrebbero lasciare i rispettivi club di appartenenza.

Juve, in attacco si lavora per uno tra Depay, Milik o Belotti

La Juventus, potrebbe effettuare un nuovo innesto anche nel reparto offensivo: Memphis Depay sarebbe il favorito per potenziare l'attacco dei bianconeri, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota anche il profilo di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco ex Napoli verrebbe valutato dal Marsiglia circa 20 milioni di euro.

Discorso diverso invece vale per Andrea Belotti, calciatore svincolato dal Torino che sarebbe stato contattato da Cherubini. Il "Gallo", secondo alcune indiscrezioni, avrebbe però rifiutato la Vecchia Signora, sia per non "tradire" i tifosi del Toro, sia per attendere la chiamata della Roma.