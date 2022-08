La Juventus ottiene un pareggio deludente contro la Sampdoria nella seconda giornata di campionato che conferma i tanti problemi della squadra bianconera soprattutto a centrocampo. Manca qualità nell'impostazione di gioco oltre al fatto che Vlahovic non è sembrato supportato in maniera ideale dai compagni di squadra. L'assenza di Di Maria si è sentita, oltre al fatto che mancano giocatori come Pogba e Chiesa che garantirebbero più qualità al gioco bianconero. Ci si attendono quindi investimenti importanti che possano garantire un miglioramento evidente della rosa bianconera.

La Juventus ha giocato meglio nel secondo tempo, non solo perché la Sampdoria era più stanca ma anche le sostituzioni effettuate da Allegri. Ha dato un buon contributo Moise Kean, che soprattutto quando è stato schierato sulla fascia sinistra ha giocato meglio fornendo un assist a Kostic, che ha sbagliato il tiro che avrebbe potuto garantire la vittoria alla Juventus. Proprio la punta italiana piace a diverse società inglesi, su tutte il Newcastle e il Leeds. Secondo le ultime notizie di mercato le due società sarebbero pronte a presentare un'offerta importante alla Juventus per il cartellino del giocatore. In tal caso però la società bianconera dovrebbe prima riscattare il cartellino del giocatore dall'Everton e dopo cederlo alle società interessate.

Possibile offerta di Newcastle e Leeds per Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Newcastle e il Leeds sarebbero pronte a presentare un'offerta alla Juventus per Moise Kean. In tal caso la società bianconera dovrebbe prima riscattarlo dall'Everton per circa 28 milioni di euro e successivamente cederlo. Le due società prima menzionate però non vorrebbero offrire più di 20 milioni di euro, una somma che evidentemente non accontenterebbe la Juventus, che vorrebbe almeno guadagnare i soldi che sarebbero spesi per riscattarlo dall'Everton.

Di certo la Juventus potrebbe rivoluzionare anche il settore avanzato in questi ultimi giorni di mercato. Non è da scartare la possibilità arrivino due rinforzi come punta, su tutte Memphis Depay che dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera. L'altro nome che piace è quello di Arkadius Milik che arriverebbe a Torino come vice Vlahovic.

Si parla di un'intesa con l'Olympique Marsiglia per un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 8 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Allegri avrebbe chiesto anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Il preferito è Leandro Paredes, che dovrebbe trasferirsi a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.