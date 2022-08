La Juventus ha ottenuto un pareggio deludente contro la Sampdoria che conferma le problematiche che stanno riguardando la società bianconera nelle ultime stagioni. Manca qualità a centrocampo oltre a giocatori che possano supportare Dusan Vlahovic, che è sembrato solo contro i liguri. Primo tempo non ideale dei giocatori di Allegri, che sono migliorati nel secondo anche grazie alle sostituzioni effettuate dal tecnico toscano. Importanti gli inserimenti di Nicolò Rovella come giocatore davanti alla difesa ma anche quello di Fabio Miretti, che come mezzala d'inserimento ha garantito qualità e azioni.

Un giocatore che nonostante la giovane età ha dimostrato di poter essere molto utile alla Juventus. Proprio la prestazione contro la Sampdoria ha consolidato la posizione del classe 2003 nella società bianconera, nonostante abbia diverse società interessate ad acquistarlo in prestito. Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe il Venezia in Serie B sul giocatore, oltre al Lecce in Serie A. Come dicevamo però difficilmente la società bianconera lo lascerà partire proprio perché ha dimostrato non solo qualità ma anche carattere e voglia di dare un contributo importante alla squadra bianconera.

Il giocatore Miretti piace al Lecce

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Venezia e Lecce sarebbero interessate al prestito di Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003 però difficilmente lascerà Torino anche perché ha dimostrato la sua utilità contro la Sampdoria. Entrato nel secondo tempo ha dato verticalizzazione ed ha costruito anche diverse azioni da gol. Il giovane sarà molto utile ad Allegri, che ha dimostrato di preferire il nazionale under 21 italiano a Zakaria, almeno nel match contro i liguri.

Dovrebbero quindi rimanere a Torino, a differenza di uno fra Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero non ha raccolto minutaggio nei primi due match di campionato della Juventus,, per questo potrebbe lasciare Torino in prestito. Si parla di un interesse della Cremonese, società in cui ha già giocato la scorsa stagione contribuendo alla promozione in Serie A della società lombarda.

Per Rovella invece non è da scartare la possibilità venga confermato anche perché ha dimostrato di poter dare un contributo alla squadra bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare i giovani Rovella e Miretti ma cedere altri centrocampisti. Su tutti Arthur Melo, che potrebbe lasciare Torino in prestito, ma anche Rabiot, che potrebbe ritornare in Francia. Altro giocatore che piace è Denis Zakaria, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti oltre a Leandro Paredes potrebbero arrivare due rinforzi nel settore avanzato: Arkadius Milik e Memphis Depay.