La Juventus è al lavoro in queste ultime settimane di Calciomercato per rinforzare il proprio attacco, in particolare l'obiettivo sarebbe quello di tesserare un nuovo centravanti che sia il "vice Vlahovic". Sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, su tutti l'ex Alvaro Morata. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato fatta dall' Atletico Madrid di circa 30 milioni di euro, per questo sembra difficile che possa essere lui il rinforzo della società bianconera per il settore avanzato.

In casa Juventus in queste ore si stanno valutando altri nomi: Memphis Depay è uno di questi, soprattutto se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona.

L'alternativa e Luis Muriel dell'Atalanta, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro. Nelle ultime ore però si parla anche di un altro possibile rinforzo, ossia Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia ed ex attaccante del Napoli.

Ai bianconeri per l'attacco piacciono Depay, Muriel e Milik

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centravanti che sia il vice di Vlahovic.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla società bianconera, negli ultimi giorni a Depay e Muriel si sarebbe aggiunto anche quello di Arkadiusz Milik. Il giocatore del Marsiglia ha una valutazione di mercato di circa 16 milioni di euro ed era sembrato vicino alla Juventus anche nel 2020 (quando il polacco militava nel Napoli), alla fine però la società bianconera decise di puntare su Alvaro Morata.

A proposito dello spagnolo, sarebbe ancora nel mirino dei bianconeri, ma l'Atletico Madrid lo valuta almeno 30 milioni di euro e non vorrebbe farlo partire in prestito, con riscatto fissato fra una o due stagioni (come invece vorrebbe la Juventus).

Il mercato della Juventus: Kostic in dirittura d'arrivo, si pensa anche a Paredes

La Juventus, oltre al vice Vlahovic, cerca anche un esterno. In tal senso a breve dovrebbe essere annunciato Filip Kostic, atteso a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma. Il centrocampista laterale dell'Eintracht Francoforte dovrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 12 milioni di euro più bonus e sottoscrivere un'intesa contrattuale fino a giugno 2025.

Per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus sarebbe invece al lavoro per l'argentino Leandro Paredes del Paris Saint Germain.