Sono tanti i pezzi pregiati del mercato dell'Inter. Tra questi c'è sicuramente Marcelo Brozovic, faro del gioco di Simone Inzaghi. Grazie alle grandi prestazioni con la maglia nerazzurra, il centrocampista croato sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei.

Inter, possibile offerta del Real per Brozovic

Dopo il Liverpool di Jurgen Klopp, ci sarebbe l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che dopo aver perso Casemiro accasatosi al Manchester United, è a caccia di un grande centrocampista per sostituire degnamente il mediano brasiliano.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Blancos sarebbero pronti ad un'offerta importante per strappare all'Inter il numero 77. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere Brozovic soprattutto durante questa sessione di Calciomercato che sta per concludersi.

Oltre Brozovic, i Merengues sarebbero interessati anche ad un altro centrocampista nerazzurro ovvero Nicolò Barella che da diversi mesi sarebbe sul taccuino della dirigenza spagnola. Secondo le ultime notizie, il Real sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 90 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista italiano che piace tantissimo a Carlo Ancelotti. Come per Brozovic, difficile che l'Inter possa privarsi di un elemento fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi.

Inter, nuova offerta del Chelsea per Dumfries. Chalobah parziale contropartita

Altro nome che tiene banco in caso Inter è quello di Denzel Dumfries, decisivo nel primo match di campionato contro il Lecce. L'esterno olandese continua ad essere uno degli obiettivi di mercato del Chelsea di Tuchel che dopo Casadei vorrebbe effettuare un altro colpo.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Blues avrebbero formulato una nuova offerta: 10 milioni di euro più il cartellino di Chalobah che piace molto all'Inter per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra avrebbe però rifiutando l'offerta del club inglese, in quanto come ribadito da Inzaghi non ha alcuna intenzione di cedere l'ex esterno del Psv.

Solo di fronte ad un'offerta attorno ai 50-60 milioni di euro, l'Inter potrebbe vacillare e prendere in considerazione un'eventuale cessione.

I nerazzurri hanno quindi tutta l'intenzione di blindare Dumfries ma anche Milan Skriniar che dopo mesi di trattative con il Paris Saint Germain potrebbe restare a Milano. La società interista sarebbe infatti pronta al rinnovo contrattuale ed avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni di euro per convincere il centrale slovacco, perno fondamentale della rocciosa retroguardia di Inzaghi.