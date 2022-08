La Juventus potrebbe dover posticipare il rientro di Federico Chiesa, che - secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Luca Momblano - starebbe riscontrando qualche problema nel proprio percorso di recupero dopo l'infortunio riportato nel mese di gennaio.

Intanto nelle prossime ore i dirigenti bianconeri dovrebbero fare il punto sul Calciomercato assieme a mister Allegri, per pianificare le ultime mosse di questa finestra estiva di trattative.

Juventus, secondo Momblano il recupero di Chiesa potrebbe slittare

Uno dei calciatori più attesi in casa Juventus è Federico Chiesa.

L'esterno della nazionale italiana a inizio gennaio ha subito un infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per la seconda parte del campionato scorso e ora sta lavorando per rientrare in forma.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista sportivo Luca Momblano, il classe '97, potrebbe posticipare il suo ritorno: "Da quello che so c'è stato uno stop nel percorso di recupero di Chiesa. Forse le tabelle erano un po' troppo pressanti".

Juve, ci dovrebbe essere un summit di mercato tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri

Dopo il pareggio 0-0 nella seconda giornata di Serie A tra Juventus e Sampdoria, mister Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita spiegando: "Mercato?

Ci pensa la società, noi dobbiamo lavorare, siamo partiti un po’ meglio dello scorso anno, bisogna guardare alle cose positive, hanno giocato dei giovani come Miretti e Rovella ma ovviamente bisogna migliorare. Una cosa è certa, abbiamo diversi giocatori fuori, c’è l’inserimento dei nuovi, c’è un’ottima intensità e voglia di fare bene".

Parole di circostanza, quelle del tecnico toscano, che tuttavia, nella giornata di questo martedì dovrebbe parlare proprio con i massimi dirigenti della Juventus per fare il punto della situazione e organizzare le prossime mosse da attuare negli ultimi giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni, i bianconeri avrebbero quasi raggiunto l'accordo per Arkadiusz Milik, centravanti che il Marsiglia cederebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro più il riscatto obbligatorio a 8 milioni.

Oltre all'attaccante polacco ex Napoli, la Vecchia Signora monitorerebbe però anche la situazione di Memphis Depay, che se si svincolasse dal Barcellona a parametro zero, resterebbe il favorito per completare l'attacco bianconero.