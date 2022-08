Sabato 27 agosto alle ore 18:30 ci sarà Juventus-Roma, gara valida per il 3° turno di Serie A 22/23. La Vecchia Signora, nella giornata scorsa, ha pareggiato a reti bianche contro la Sampdoria di Giampaolo allo Stadio Ferraris. La compagine di Mourinho, invece, ha avuto la meglio per 1-0 (Smalling al 65') nel match casalingo contro la Cremonese di Alvini.

Statistiche: l'ultima vittoria dei giallorossi contro i bianconeri nel massimo campionato italiano risale al 1° agosto 2020, quando la squadra capitolina si impose per 3-1 in trasferta.

Juventus, Bonucci in panchina

Mister Allegri e la sua Juventus non hanno raggiunto il punteggio pieno dopo due turni di Serie A per la terza stagione consecutiva. Considerando i rinforzi delle altre big, Inter e Roma in primis, la squadra piemontese farebbe meglio a ritornare presto alla vittoria, magari proprio contro la banda di Mourinho. Per battere i giallorossi, il tecnico toscano potrebbe puntare sul 4-3-3, con Perin come estremo difensore. Quartetto che potrebbe essere formato, almeno inizialmente, da Alex Sandro a sinistra e Danilo che agirà sul fronte opposto, mentre la coppia di centrali difensivi sarà Bremer-Rugani. Scelte quasi obbligate per il centrocampo, porzione di terreno che vedrà presumibilmente come titolari Rabiot, Locatelli e McKennie.

Il tridente offensivo della Vecchia Signora, in ultimo, parrà esser formato da Vlahovic al centro con Kostic alla sua sinistra e Cuadrado sul versante destro. Panchina farcita da molti giovani, come Rovella, Fagioli e Miretti, ma anche dal claudicante Bonucci.

Roma, l'ex Dybala sulla trequarti

José Mourinho e la sua Roma, dopo due vittorie di misura, saranno chiamati al confronto con una delle pretendenti al titolo, ovvero la Juventus di Max Allegri.

L'allenatore portoghese per tentare di insediare i piemontesi, potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta. I tre interpreti iniziali difensivi potrebbero essere Smalling, Ibanez e Mancini. Cerniera di centrocampo che, inoltre, sarà probabilmente formata da Cristante e Matic a far da boa in mezzo, con Spinazzola e Karsdorp ai lati del reparto.

I trequartisti giallorossi, invece, avranno buone chance di essere Dybala e Pellegrini, i quali agiranno a supporto del vertice d'attacco Abraham.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma:

Juventus (4-3-3): Perin, Alex Sandro, Rugani, Bremer, Danilo, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.