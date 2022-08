In questi giorni, circola su alcuni media la suggestione su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un'ipotesi che realisticamente sembra essere praticamente impossibile. Il portoghese, comunque, vorrebbe lasciare il Manchester United per andare in un club dove possa giocare la Champions League.

Del futuro di Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi aveva parlato il giornalista Paolo Paganini su Twitter: "Juventus che ha sempre risposto di no, nonostante tutte le telefonate di Mendes". Il giornalista successivamente ha aggiunto un aggiornamento in merito: "Ma i bianconeri hanno anche detto che potrebbero riparlarne nel caso in cui CR7 decidesse di abbassarsi sensibilmente l'ingaggio".

Mendes al lavoro per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vorrebbe provare a lasciare il Manchester United, ma al momento questa soluzione sembra di difficile realizzazione. Il suo agente starebbe cercando di trovare la via giusta per portare CR7 lontano dall'Inghilterra. Il manager starebbe chiamando anche la Juventus proprio per provare a riportare il fenomeno di Madeira a Torino. Ma per il momento i bianconeri avrebbero sempre risposto di no a questa ipotesi. Le cose potrebbero cambiare solo se Cristiano Ronaldo dovesse abbassare le sue richieste a livello di ingaggio.

Inoltre, Paolo Paganini ha svelato che Jorge Mendes presto potrebbe chiedere proprio un contributo del Manchester United sul pagamento dello stipendio del suo assistito: "Mendes chiederà al Manchester United di contribuire al pagamento dell'ingaggio di Ronaldo.

Con l'ingaggio più abbordabile, il portoghese diventa appetibile soprattutto per la Serie A: c'è il Napoli, ma anche la Juventus che ha sempre risposto di no, nonostante tutte le telefonate di Mendes, ma i bianconeri hanno anche detto che potrebbero riparlarne nel caso in cui decidesse di abbassarsi sensibilmente l'ingaggio".

La sensazione è che CR7 voglia provare a lasciare Manchester per potersi trasferire in un club che gli dia la possibilità di giocare la Champions League. Il mercato, però, si sta avvicinando alla chiusura e per il suo agente non sarà facile portare Cristiano Ronaldo in un altro top club.

Intanto la Juventus lavora per Depay e Paredes

Nel frattempo la dirigenza bianconera lavora per rinforzare la squadra. Al momento, il management juventino sarebbe concentrato su Memphis Depay. L'olandese si potrebbe liberare a parametro zero dal Barcellona e la Juventus gli avrebbe fatto una nuova offerta più elevata di quella dei giorni scorsi.

La società bianconera, oltre che su Depay, sarebbe al lavoro anche sul centrocampista Leandro Paredes. Ma per arrivare all'argentino servirà la partenza di Adrien Rabiot.