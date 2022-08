In questi giorni, la Juventus starebbe cercando un attaccante che possa giocare sia con Dusan Vlahovic che al posto del bomber serbo. I bianconeri starebbero sondando diversi nomi, ma al momento non ci sarebbe nulla di concreto. In questo mercato estivo, alla Juventus sarebbero stati offerti diversi giocatori e tra questi ci sarebbe Cristiano Ronaldo. A metà giugno, Jorge Mendes avrebbe chiamato i bianconeri per porporre CR7 ai bianconeri, ma poi ne se n'è fatto nulla. Ma qualche giorno fa il nome del portoghese sarebbe tornato in ottica Juventus.

Infatti, come ha rivelato Paolo Paganini, il Manchester United, nell'ambito della trattativa con i bianconeri per Adrien Rabiot, avrebbero proposto uno scambio tra il francese e CR7. Ma come ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato, la Juventus avrebbe chiuso le porte al fenomeno di Madeira: "La Juventus ha detto no ma continua a ricevere molte telefonate da Mendes", ha scritto Paganini su Twitter.

Poche soluzioni per CR7

La Juventus, in queste ultime settimane di mercato, cercherà rinforzi per l'attacco. Ma per ora non ci sarebbero novità concrete. Tra i nomi accostati ai bianconeri ci sarebbe Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 starebbe cercando di lasciare il Manchester United poiché vorrebbe giocare la Champions League.

Tra le destinazioni indicate per Cristiano Ronaldo ci sarebbe anche un clamoroso ritorno alla Juventus dopo un solo anno dall'addio del portoghese a Torino. Ma per il momento, le possibilità di vederlo di nuovo alla corte di Massimiliano Allegri sembrano pari a zero. Stando a quanto afferma Paolo Paganini, l'agente di CR7 starebbe continuando a telefonare alla Juventus.

Per questo motivo, bisognerà monitorare questa pista. Nel frattempo, la dirigenza juventina starebbe sondando diversi profili offensivi. Tra questi ci sarebbero Depay, Martial, Muriel e Milik.

La Juventus cerca un attaccante

La Juventus, in queste ultime settimane di mercato, cercherà un attaccante che possa fare il vice di Dusan Vlahovic, ma che possa agire anche al fianco di DV9.

Infatti, i bianconeri starebbero sondando piste come quelle di Depay o Muriel. Questi due giocatori per caratteristiche possono sostituire il bomber serbo ma possono giocare anche insieme a lui. Tutte queste piste non sono facilmente percorribili. Infatti, Depay è bloccato dalla situazione caotica del Barcellona. Mentre per Muriel, l'Atalanta sembra intenzionata a fare muro. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà non queste situazioni ma la sensazione è che da qui al 1 settembre la Juventus acquisterà un nuovo attaccante e probabilmente anche un centrocampista.