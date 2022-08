La Juventus, in queste ore, è al lavoro per chiudere definitivamente l'operazione per Leandro Paredes. Contestualmente la società bianconera ha bisogno di cedere alcuni giocatori. I giovani Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli potrebbero andare via in prestito. Per quanto riguarda l'eventuale partenza di Arthur, la situazione potrebbe sbloccarsi poiché avrebbe delle richieste dalla Premier League inglese, dalla Ligue 1 francese e dal Portogallo. Mentre Zakaria va verso la permanenza

Occorre prestare attenzione anche a un possibile colpo last minute in difesa: la Juve potrebbe prendere un terzino, perché la coperta al momento è un po' corta, soprattutto in caso di spostamento di Danilo in mezzo e di Juan Cuadrado in attacco.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione una eventuale buona occasione su un laterale difensivo.

La Juventus continua a lavorare sul mercato

Il mercato estivo si avvia alla conclusione, ma per la dirigenza della Juventus ci potrebbe essere ancora un po' di lavoro da fare. La priorità, al momento, sarebbe quella di arrivare a Leandro Paredes. L'argentino, questa domenica 28 agosto, è impegnato in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. Dopodiché potrebbe arrivare il via libera per permettere a Paredes di trasferirsi a Torino. Resta eventualmente da capire se riuscirà ad essere a disposizione per la gara contro lo Spezia del 31 agosto. La Juve in seguito proverà a piazzare in uscita Arthur e a cedere in prestito di Rovella e Fagioli.

Nel frattempo nel match contro la Roma mister Allegri ha avuto riposte positive dalle prestazioni di Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. L'eventuale arrivo di Paredes potrebbe essere comunque molto utile per innalzare ulteriormente il livello del reparto, in attesa del rientro di Pogba.

La Juve può arrivare anche a un terzino

La Juventus, inoltre, potrebbe cercare di trovare un'opportunità di mercato per rinforzare la difesa. Attualmente Massimiliano Allegri, come terzini potrebbe contare su Danilo, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Ma in molte occasioni Danilo potrebbe giocare al centro della difesa, mentre Juan Cuadrado spesso viene impiegato in un ruolo più offensivo. Per questo motivo, non è da scartare l'ipotesi che Federico Cherubini possa cercare un terzino di ruolo da inserire all'ultimo momento nella rosa della Juventus.