La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire le ultime trattative di mercato. Si lavora alle cessioni ma anche a rinforzi che possano incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Molto dipenderà però dalle partenze, a tal riguardo i principali indiziati a lasciare Torino sono Adrien Rabiot, Arthur Melo e Niccolò Rovella. Per quanto riguarda gli arrivi si parla soprattutto di Leandro Paredes e Memphis Depay ma non è da scartare la possibilità arrivi un ulteriore rinforzo a centrocampo ed uno in difesa. A tal riguardo Allegri di recente ha dichiarato che Pellegrini non sarà sostituito da un altro terzino.

Parole che però non sembrano trovare conferma nelle recenti indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista sportivo Luca Momblano, che ha dichiarato come il toscano vorrebbe un nuovo terzino sinistro. Una valutazione quella di Allegri che sarebbe maturata negli ultimi giorni, anche perché Alex Sandro non sembra dare garanzie tecniche per tutta la stagione e i vari De Sciglio e Danilo sarebbero adattati come eventuali riserve del brasiliano. Fra i nomi menzionati da gran parte dei giornali sportivo per il ruolo di terzino sinistro c'è sicuramente quello di Emerson Palmieri, nazionale italiano in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e considerato una riserva nella società inglese.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un terzino

Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di un terzino sinistro. Il toscano in questi giorni avrebbe fatto una valutazione tecnica sul ruolo, considerando soprattutto che Alex Sandro non sembra dare garanzie tecniche importanti per tutta la stagione.

Anche le riserve del nazionale brasiliano sarebbero adattati, parliamo di De Sciglio e Danilo. A meno che Allegri decida di lavorare difensivamente con Kostic, che ha fatto anche il centrocampista di fascia sinistra nell'Eintracht Francoforte ma deve migliorare nella fase difensiva. Se fosse confermata la possibilità di un rinforzo sulla fascia sinistra difensiva la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e considerato la terza scelta nella società inglese.

D'altronde il titolare è Cucurella recentemente acquistato dal Brighton per circa 60 milioni di euro, l'alternativa allo spagnolo è Chilwell.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. Se si dovesse concretizzare la cessione di Rabiot al Manchester United, potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Per il settore avanzato si attenderebbe a rescissione contrattuale di Memphis Depay con il Barcellona prima dell'ingaggio del giocatore.