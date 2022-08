In questi ultimi giorni di mercato, l'Inter potrebbe effettuare le ultime operazioni per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando per rinforzare il centrocampo con l'arrivo di un calciatore di fisicità e personalità.

Inter, idea Allan per la mediana

Tutto gira attorno al possibile addio di Roberto Gagliardini che non ha offerto una prestazione all'altezza contro la Lazio. Il centrocampista ex Atalanta sarebbe finito nel mirino del Monza e soprattutto della Roma che, dopo l'infortunio di Wijnaldum, starebbe cercando un altro centrocampista da poter regalare a Mourinho.

L'Inter non ritiene incedibile l'ex giocatore orobico e con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessione.

In caso di cessione di Gagliardini, i nerazzurri ritornerebbero sul mercato per dare ad Inzaghi un centrocampista che possa risultare un'alternativa importante a Barella. Tra i nomi seguiti sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Allan che, dopo la parentesi non esaltante all'Everton, potrebbe ritornare in Italia dove ha già vestito le maglie del Napoli e dell'Udinese. Stando alle ultime di mercato, con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, i 'Toffies' potrebbero decidere di cedere il centrocampista brasiliano.

L'Inter valuta anche profili giovani come Jean Onana del Bordeaux. I nerazzurri potrebbero decidere di acquistare il classe 2000 e di cederlo in prestito allo Spezia per farlo giocare con continuità e fargli acquisire esperienza. Sul mediano camerunese ci sarebbe anche l'interesse del Milan.

Inter, sfuma Chalobah: Acerbi sempre più vicino

L'altro tassello che l'Inter vorrebbe inserire per completare il puzzle è un centrale difensivo che possa completare il pacchetto a disposizione di Inzaghi.

Si fa sempre più complicata la pista che porta a Chalobah del Chelsea che, nella scorsa giornata di campionato, è sceso in campo con i Blues nella vittoria casalinga contro il Leicester.

Il difensore inglese potrebbe così rimanere agli ordini di Thomas Tuchel, dopo esser stato sul mercato per diverse settimane. Anche per Akanji la situazione sembrerebbe ormai compromessa vista la richiesta da 15 milioni da parte del Borussia Dortmund.

Così l'Inter potrebbe percorrere la strada più semplice per completare il reparto difensivo. Infatti, sembrerebbe ormai vicino l'arrivo di Francesco Acerbi, uomo guida della difesa della Lazio durante la gestione Simone Inzaghi. Vista la necessità del club biancoceleste di cedere il centrale italiano, l'affare dovrebbe sbloccarsi definitivamente sulla base di un prestito secco.