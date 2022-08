La Juventus sembra aver individuato in Leandro Paredes il nome giusto per rinforzare il centrocampo: i bianconeri avrebbero la necessità di avere un regista di ruolo e l'argentino ha queste caratteristiche.

La Juve, però, per arrivare a Paredes dovrà effettuare un'uscita a centrocampo. I giocatori che avrebbero voluto cedere i bianconeri sono quelli di Arthur e Adrien Rabiot. Ma entrambi non hanno trovato nuove sistemazioni, perciò non è da escludere che possa partire un altro centrocampista.

Fra i partenti, ovviamente in caso di offerta soddisfacente, potrebbe esserci Denis Zakaria.

Anche Weston McKennie sarebbe a rischio, ma la sua posizione sarebbe diversa rispetto allo svizzero. Infatti, l'americano sarebbe praticamente incedibile e partirebbe solo di fronte a offerte irrinunciabili.

La Juventus vuole Paredes

La Juventus, in questi giorni, ha dovuto rallentare nella sua corsa verso Leandro Paredes. Infatti, Adrien Rabiot era finito nel mirino del Manchester United, ma le parti non hanno trovato un accordo e la trattativa è saltata. Questo ovviamente ha messo in standby l'affare Paredes per la Juventus. I bianconeri, inoltre, stanno facendo fatica a piazzare Arthur. Il brasiliano non è nei piani di Allegri, ma il suo ingaggio elevato blocca un po' le pretendenti. La Juventus aveva aperto una trattativa con il Valencia per Arthur, ma le condizioni proposte dal club spagnolo non hanno soddisfatto la dirigenza juventina.

Dunque, viste le difficoltà di cedere Arthur e Rabiot, la Juventus starebbe pensando di cedere un altro giocatore proprio per fare spazio a Leandro Paredes. Per questo motivo - esclusi Manuel Locatelli e Paul Pogba - gli altri centrocampisti sarebbero quasi tutti a rischio. Anche Weston McKennie non dovrebbe partire partire e la Juventus potrebbe sacrificarlo solo di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile.

Rabiot potrebbe essere titolare

In queste ultime settimane, sembrava quasi scontata una partenza di Adrien Rabiot dalla Juventus. Invece il giocatore non ha raggiunto un accordo con il Manchester United e adesso il francese è a disposizione di Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot potrebbe essere titolare già nella gara contro la Sampdoria.

Infatti, il numero 25 juventino sarebbe in ballottaggio con Denis Zakaria.

La Juventus, domani 21 agosto, si allenerà al pomeriggio e poi la squadra lascerà la Continassa in pullman per raggiungere Genova.