Nella serata di mercoledì 31 agosto si è giocata la partita tra Juventus e Spezia, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/23. La gara ha visto imporsi i padroni di casa per il risultato di 2-0 con le reti messe a segno da Vlahovic e Milik, una per tempo.

La pagelle della Juventus

Szczesny 6: esce dopo aver commesso una sbavatura, in precedenza aveva fatto da spettatore per i primi 45 minuti (sostituito da Perin: 6).

Danilo 6.5: dopo la partita giocata come centrale contro la Roma, Allegri lo riporta sull'esterno, sapendo di poter contare sulla sua estrema duttilità.

Si disimpegna bene.

Gatti 6: Allegri lo butta nella mischia facendolo esordire dal primo minuto allo Stadium e lui lo ripaga, giocando una partita attenta.

Bremer 6,5: solita gara di strapotere fisico per il centrale brasiliano che non lascia spazi di manovra al duo Gyasi-Nzola

De Sciglio 6+: ha un cliente scomodo sulla fascia come Reca, ma riesce ad arginarlo con attenzione.

Rabiot 6,5: autore di una prova più che sufficiente, detta geometrie e scherma gli attacchi spezzini

Locatelli 6: partita di routine per il regista bianconero, che si limita a gestire con qualche sbavatura di troppo.

Miretti 7.5: dopo la grande prestazione contro la Roma, il giovane centrocampista della Juve si ripete con una gara quasi da veterano.

Il migliore dei suoi.

Cuadrado 5,5: vive un deja-vu, guadagnando un fallo praticamente identico rispetto a quello preso contro la Roma che poi viene trasformato in gol proprio da Vlahovic. Come nel match coi giallorossi però, si spegne col passare dei minuti (sostituito al 54' da Kostic 5: entra ma non incide sul match).

Vlahovic 7+: sblocca la partita all'ottavo minuto con una punizione in fotocopia rispetto a quella calciata domenica contro la Roma (sostituito al 84' da Milik 6.5: gli bastano 7 minuti per trovare il primo gol con la maglia della Juventus e mandare in archivio la partita)

Kean 5: Allegri gli regala una chance che l'attaccante italiano spreca, probabilmente il peggiore in campo dei suoi (sostituito al 54' da Di Maria 5: entra come osservato speciale ma non riesce a fare la differenza)

Le pagelle dello Spezia

Dragowski 6: non può nulla sul vantaggio di Vlahovic ne sul gol di Milik, per il resto si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Nikolaou 6: dei 3 difensori schierati da Gotti è probabilmente il peggiore, ciononostante gioca una gara sufficiente.

Kiwior 6,5: marca tutto il match Dusan Vlahovic arginando con successo l'attaccante bianconero.

Hristov 6,5: aiuta costantemente Kiwior marcando Vlahovic ed è padrone dell'area su ogni pallone aereo buttato in mezzo dalla Juve.

Holm 6+: sbaglia qualche cross di troppo, ma in linea di massima fa il suo dovere.

Kovalenko 5: non si accende praticamente mai nel match.

Bourabia 6,5: uno dei più positivi per lo Spezia, prova ad accendere la luce per con alcune giocate di pura classe.

Bastoni 5,5: partita priva di particolari spunti per il classe '95.

Reca 5,5: duella con De Sciglio per tutto il match senza però riuscire ad incidere particolarmente per i suoi.

Gyasi 5: Gotti gli mette la fascia da capitano sul braccio, ma lui non riesce a "ripagarlo", disputando una partita mediocre (sostituito al 60' da Strelec: 5).

Nzola 5,5: cerca di legare il gioco con il centrocampo ma Bremer lo segue per tutta la partita arginandolo.