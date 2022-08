La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro l'Atletico Madrid alla Continassa. Un 4 a 0 che conferma come i giocatori bianconeri siano appesantiti dai carichi di lavoro della preparazione estiva, oltre al fatto che c'è da lavorare per costruire una squadra competitiva per il campionato e la Champions League. Gli spagnoli, invece, da anni guidati da Simeone, sono sembrati una squadra strutturata, organizzata, che ha tanto talento, soprattutto nel settore avanzato. Protagonista del 4 a 0 degli spagnoli è stato Alvaro Morata, che ha segnato 3 gol.

Bonucci e Bremer non sono riusciti ad attutire l'impatto offensivo dello spagnolo, che da settimane è avvicinato alla Juventus come possibile rinforzo per il settore avanzato. Il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid, circa 30 milioni di euro, considerata eccessiva dalla Juve. Per questo la società bianconera starebbe valutando Luis Muriel e Memphis Depay, mentre nelle ultime ore arrivano conferme sull'interesse per Arkadius Milik. La punta del Marsiglia, da diverse stagioni è avvicinato alla società bianconera, e non è escluso che arrivi a Torino in questo Calciomercato estivo. Con un'offerta da circa 16 milioni di euro potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia.

La Juventus potrebbe acquistare Milik

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic anche Arkadius Milik. Il classe 1994 piace molto alla società bianconera perché darebbe fisicità al settore avanzato, oltre al fatto che ha sempre dimostrato di saper realizzare gol. Con un'offerta da circa 16 milioni di euro potrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia.

Il 28enne sarebbe considerato un'alternativa ad Alvaro Morata, considerando che lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Memphis Depay, che il Barcellona potrebbe lasciar partire per circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un altro giocatore per il settore avanzato.

Sarebbe vicino Filip Kostic, il giocatore dell'Eintracht Francoforte è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 12 milioni di euro più bonus. Si lavora anche per un centrocampista e, a tal riguardo, il Paris Saint Germain starebbe lavorando all'acquisto di Fabian Ruiz. Una trattativa di mercato che potrebbe agevolare il trasferimento di Leandro Paredes nella società bianconera.