Per la Juventus, domani 15 agosto, inizia la stagione 2022/2023. In casa bianconera è tutto pronto e il club ha annunciato i numeri di maglia ufficiale dei giocatori presenti in rosa. Alcuni calciatori hanno deciso di cambiare numerazione e tra questi c'è Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo ha scelto di indossare il numero 5. A molti non è sfuggito che finora tale numero era sulle spalle di Arthur. Ma il brasiliano è in uscita dalla Juventus e per questo motivo gli sarebbe stato dato un numero di minore importanza. Arthur, in attesa di capire se partirà oppure no, indosserà il numero 29.

Al momento non sembrano esserci squadre interessate a prendere il brasiliano. Infatti, la trattativa con il Valencia si sarebbe interrotta poiché il club spagnolo lo voleva a titolo gratuito con pagamento di gran parte dell'ingaggio da parte della Juventus. Il mercato, però, è ancora aperto e i bianconeri sperano di cedere Arthur per non rischiare che l'ex brasiliano si trasformi in un caso Ramsey-bis.

Potenziale problema Arthur

La Juventus, negli ultimi mesi, ha lavorato per trovare una sistemazione ad Arthur. Il brasiliano non è nei piani tecnici di Massimiliano Allegri si cerca una soluzione. Anche lo stesso giocatore vorrebbe cambiare aria per poter giocare con maggiore continuità.

Arthur aveva una richiesta dal Valencia, ma la trattativa si sarebbe arenata.

Gli spagnoli volevano il giocatore a titolo gratuito con pagamento di gran parte dell'ingaggio da parte dalla Juventus. Chiaramente questa offerta non può essere ritenuta soddisfacente dal club bianconero. Per questo motivo, la paura è che Arthur si trasformi in un caso Ramsey 2.0. Il brasiliano guadagna molto e sembra difficile che qualche altra squadra possa accollarsi il suo stipendio.

In ogni caso la Juventus continuerà a lavorare per trovargli una nuovo club.

Juve, si valuta l'arrivo di Paredes

Arthur, però, non è il solo centrocampista della Juventus in uscita. Infatti anche Adrien Rabiot sarebbe finito nel mirino del Manchester United che starebbe facendo di tutto per prenderlo. Il club inglese avrebbe già incontrato la madre-agente del calciatore senza però trovare un accordo.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe già un accordo con lo United per Rabiot sulla base di 18 milioni. In caso di uscita del francese, la dirigenza bianconera virerebbe forte su Leandro Paredes. L'argentino avrebbe già un accordo con la Juventus, ma resta da trovare una soluzione con il Paris Saint-Germain.