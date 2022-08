La Juventus, oggi 14 agosto, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione: in particolare, riguardano le corsie laterali. Infatti, il tecnico livornese ha annunciato in conferenza stampa che solo due fra Juan Cuadrado, Weston McKennie e Filip Kostic saranno titolari. La sensazione è che i primi due siano favoriti sul neo acquisto della Juventus. Mentre per quanto riguarda gli altri reparti non sembrano esserci particolari dubbi. In attacco si vedranno certamente Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

La Juventus scalda i motori

La Juventus, domani 15 agosto, farà il suo esordio in campionato nel match contro il Sassuolo. L'esordio dei bianconeri è molto atteso tant'è che l'Allianz Stadium farà registrare il tutto esaurito. La Juventus, però, avrà alcune defezioni visto che mancheranno Paul Pogba, Wojciech Szczesny, Federico Chiesa, Kaio Jorge, Adrien Rabiot e Moise Kean. Massimiliano Allegri ha fatto il punto in conferenza sugli infortunati: ha spiegato che il portiere polacco è sulla via del recupero. Mentre per Pogba la speranza è di averlo il prima possibile. Rabiot e Kean sono squalificati e per il tecnico livornese questa situazione andrebbe rivista: "Credo sia una situazione da rivedere perché un giocatore non può saltare una gara per un’ammonizione dell’anno precedente".

Adesso, Massimiliano Allegri avrà ancora qualche ora di tempo per decidere la formazione da schierare contro il Sassuolo. Infatti, domani 15 agosto, la Juventus farà la rifinitura mattutina, proprio risolvere gli ultimi dubbi.

Perin in porta

La Juventus, nel match contro il Sassuolo, presenterà alcune novità di formazione anche perché Massimiliano Allegri avrà alcune defezioni.

Il primo cambio riguarderà la porta dove ci sarà Mattia Perin. Davanti a lui agiranno Danilo, Leonardo Bonucci, Gleison Bremer e Mattia De Sciglio. Quest'ultimo sembra favorito su Alex Sandro. Il reparto dove ci sono più dubbi è il centrocampo anche se la sensazione è che dal primo minuto ci possa essere il ritorno di Weston McKennie.

L'americano si è lasciato alle spalle il problema alla spalla e adesso è pronto per giocare con Denis Zakaria e Manuel Locatelli. L'altro dubbio di formazione riguarda chi agirà sulla sinistra. Infatti, Massimiliano Allegri deve decidere se affidarsi a Juan Cuadrado o a Filip Kostic. L'impressione è che a completare il reparto avanzato ci sia il numero 11 juventino. Anche perché Kostic è appena rientrato e dovrebbe entrare a gara in corso. Nel tridente con Juan Cuadrado ovviamente ci saranno Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.