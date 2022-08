La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni soprattutto alle cessioni. Saltata definitivamente la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, la società bianconera sta definendo anche altre partenze. Due sue tutte quelle in prestito di Niccolò Rovella e Niccolò Fagioli, il primo dovrebbe trasferirsi al Monza, il secondo alla Cremonese. Entrambi avrebbero la possibilità di giocare titolari in una società di Serie A. Si valuta però anche un'altra partenza, quella di Arthur Melo, sempre in prestito. In questo caso però non per volontà della società bianconera ma semplicemente perché il brasiliano non ha società interessate al suo eventuale acquisto a titolo definitivo.

Per questo la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro. Si parla sempre di un interesse dell'Arsenal per il brasiliano anche se le ultime indiscrezioni di mercato confermano come West Ham e Newcastle potrebbero valutare il prestito del giocatore. Di certo la Juventus non vorrebbe sostenere l'ingaggio di Arthur Melo, che guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. L'eventuale partenza di Arthur Melo, anche se solo in prestito, unita a quelle di Fagioli e Rovella, potrebbe agevolare l'arrivo non solo di Paredes ma anche di una mezzala d'inserimento.

Il giocatore Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla cessione di Arthur Melo.

La società bianconera spera di poter cedere in prestito il giocatore in una società inglese, che potrebbe essere l'Arsenal ma anche Newcastle e West Ham. Tutte queste hanno forza economica e non avrebbero problemi a sostenere l'ingaggio del giocatore, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe vantaggioso anche per la Juventus il prestito in quanto avrebbe la possibilità di rivalutare il cartellino del brasiliano.

La società bianconera potrebbe inserire un diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro. Con le eventuali cessioni in prestito dei vari Rovella, Fagioli e Arthur Melo potrebbe arrivare non solo Leandro Paredes ma anche una mezzala d'inserimento. Piace molto Sergej Milinkovic-Savic ma negli ultimi giorni si parla soprattutto di Nicolò Zaniolo, che può giocare anche come trequartista ma anche come vice Vlahovic.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando per il settore avanzato non solo l'acquisto di Memphis Depay ma anche quello di Niccolò Zaniolo. La società bianconera potrebbe presentare un'offerta da circa 47 milioni di euro con pagamento in diverse stagioni. A conferma del possibile arrivo del 23enne anche le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse della Roma per Asensio del Real Madrid, valutato circa 30 milioni di euro dalla società spagnola.