La Juventus ha lavorato fino a qualche settimana fa al ritorno di Alvaro Morata. La società bianconera avrebbe voluto acquistare a titolo definitivo lo spagnolo, anche perché sarebbe stata una richiesta di Allegri. Alla fine però il ritorno a Torino non si è concretizzato per la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid del cartellino del giocatore. La Juventus avrebbe offerto circa 20 milioni di euro, la società spagnola avrebbe voluto cederlo per almeno 35 milioni di euro. Distanza evidente fra offerta e richiesta che hanno agevolato la conferma di Morata all'Atletico Madrid.

Fra l'altro lo spagnolo ha iniziato molto bene la stagione, non solo nelle amichevoli estive (ha segnato tre gol alla Juventus nel match finito 4 a 0 per l'Atletico Madrid) ma anche nella prima giornata di campionato. Due i gol segnati da Morata contro il Getafe, segnale evidente di come il giocatore stia bene con la squadra spagnola. Nel post match è stato intervistato, lo spagnolo ha confermato la volontà di rimanere all'Atletico Madrid e di competere in campionato, Coppa del Re ed in Champions League. Lo spagnolo ha dichiarato che l'Atletico Madrid è una delle società migliori al mondo, formata da grandi giocatori. Il desiderio di Alvaro Morata è quindi quello di rimanere.

Alvaro Morata ha confermato che vuole rimanere all'Atletico Madrid

''Voglio davvero giocare qui, lavorare e competere in tutte le competizioni. L’Atletico è uno dei migliori club del mondo, lavoro e sono felice qui''. Queste le dichiarazioni di Alvaro Morata nel post match di Getafe-Atletico Madrid, vinto per 3 a 0 grazie a due gol proprio dell'ex Juventus.

E a proposito della società bianconera, non ci sarà il ritorno a Torino dello spagnolo, lo ha confermato indirettamente proprio Morata nell'intervista. Il giocatore ha aggiunto: ''L’allenatore è fortunato ad avere giocatori forti come quelli che ci sono in questa squadra. Per raggiungere gli obiettivi, devi lavorare sodo e competere''.

Un Morata che è sembrato motivato a fare una stagione importante, fra l'altro è uno dei riferimenti della nazionale spagnola di Luis Enrique che sarà impegnata al mondiale in Qatar.

Il possibile mercato della Juventus

Il mancato arrivo di Morata ha agevolato la trattativa di mercato per Memphis Depay. L'olandese attualmente sta lavorando alla rescissione contrattuale con il Barcellona. Avrebbe già un'intesa con la Juventus sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione. Più o meno quello che dovrebbe guadagnare Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain. L'argentino si dovrebbe trasferire nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Un rinforzo ideale per migliorare la qualità del gioco del centrocampo bianconero.