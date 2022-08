La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Si lavora soprattutto alle cessioni e la società bianconera potrebbe annunciarne di diverse. Il primo a lasciare Torino sarebbe Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società bianconera, che potrebbe trasferirsi al Manchester United. Una cessione importante se si considera che il francese rischiava di andare a scadenza di contratto a fine stagione, oltre al fatto che guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. La società inglese sarebbe pronta ad investire circa 20 milioni di euro, compresi i bonus, che la Juventus che potrebbe utilizzare per acquistare Leandro Paredes.

L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per migliorare la qualità del gioco nell'impostazione e nella verticalizzazione verso le punte. Potrebbe lasciare Torino anche Arthur Melo anche se, in questo momento, la trattativa di mercato con il Valencia sembra in pausa in quanto la società spagnola non vorrebbe sostenere il 50% dell'ingaggio del brasiliano. Difficile però la conferma del giocatore il quale, per garantirsi un'eventuale convocazione al mondiale in Qatar con la nazionale brasiliana, deve raccogliere minutaggio. Si lavora anche ad un prolungamento di contratto, quello di Nicolò Fagioli, che è in scadenza a giugno 2023. Secondo le ultime notizie di mercato, la nuova intesa contrattuale sarà fino a giugno 2026.

Rabiot sarebbe vicino allo United, Fagioli al prolungamento di contratto fino al 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicina alla cessione di Adrien Rabiot. Il francese dovrebbe trasferirsi al Manchester United per circa 20 milioni di euro. La trattativa di mercato sarebbe in definizione, con il giocatore che starebbe trattando con la società inglese per l'ingaggio.

Oltre al francese, potrebbe partire anche Arthur Melo. Vicino alla conferma alla Juve, invece, Nicolò Fagioli. Il classe 2001 dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale fino a giugno 2026. Il centrocampista sarà utile anche per la lista Uefa per la Champions League, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Potrebbe giocare già nel match contro il Sassuolo, considerando le assenze di Paul Pogba e Weston McKennie per infortunio.

A tal riguardo, sia il francese che l'americano dovrebbero rientrare ad inizio settembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi, soprattutto nel settore avanzato. È in definizione l'acquisto di Kostic, ma potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Il preferito sarebbe Alvaro Morata: difficile però il suo arrivo per la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid di circa 30 milioni di euro.