Quando mancano quattro giorni al secondo turno di campionato, la Juventus si ritrova imbrigliata in un labirinto di Calciomercato. L'affare Rabiot-Manchester United è in fase di stallo, tanto da bloccare l'eventuale arrivo di Paredes dal Psg. Gli accordi tra la società bianconera e i club europei sarebbero pur arrivati, a mancare è la 'fumata bianca' tra i Red Devils ed il calciatore francese. Intanto, in attacco si lavorerebbe alla pista Depay e non è da escludere un tentativo per Belotti, rimasto svincolato dal Torino nello scorso giugno.

Mercato Juventus, Rabiot lontano dal Manchester United

Il mercato della Juventus è appeso a Rabiot. La mamma procuratrice non avrebbe ancora trovato l'accordo con il Manchester United, club interessatissimo al nazionale francese. La differenza tra domanda e offerta sarebbe di 2 milioni, mentre invece la società bianconera incasserebbe circa 20 milioni di euro. La trattativa bloccherebbe l'entrata di Paredes, mediano argentino che piace molto ad Allegri. Paredes conosce già il calcio italiano - ha giocato con Roma e Empoli - e potrebbe dunque integrarsi facilmente alla Juventus. Ritroverebbe inoltre Angel Di Maria, suo connazionale e compagno di squadra nell'esperienza al Psg.

Il mancato addio di Adrien Rabiot, avrebbe inoltre bloccato anche la cessione del giovane Rovella al Monza.

Arrivato a questo punto, considerata anche l'emergenza infortuni che ha colpito la Juventus nelle ultime settimane, Massimiliano Allegri dovrà probabilmente convocare Rabiot per l'ostica trasferta di Genova, dove ad attenderlo c'è la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Attacco Juventus: l'obiettivo sarebbe Depay ma non tramonterebbe l'ipotesi Andrea Belotti

L'attacco della Juventus potrebbe rimpolparsi con Depay. Ai margini del Barcellona, potrebbe svincolarsi con una rescissione contrattuale ed approdare subito in bianconero. Arrivabene e Cherubini avrebbero già preparato un triennale da 6 milioni di euro.

Nel caso in cui saltasse l'affare Depay-Juventus, non è da escludere un tentativo di ingaggio di Andrea Belotti. Soprannominato 'Il Gallo', ha lasciato amaramente il Torino a giugno 2022. Attualmente è svincolato, in cerca di una squadra per la prossima stagione.

Belotti è un classe 1993 e vanta la vittoria dell'Europeo con la Nazionale Italiana, allenata da Roberto Mancini. Nella sua esperienza al Torino, ha realizzato 113 reti in 251 presenze, di cui 100 in Serie A. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interessamento da parte della Roma, alla ricerca di un vice Abraham. Probabilmente dunque, la sfida tra Juventus e Roma del 27 agosto vedrà Belotti vestire una delle due maglie.