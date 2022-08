La Juventus starebbe decidendo se puntare sull'acquisto di una mezzala, con Davide Frattesi che apparirebbe come una delle prime scelte. In difesa, i bianconeri potrebbero cedere Rugani e prendere al suo posto Francesco Acerbi dalla Lazio.

Calciomercato Juventus, Frattesi sarebbe un nuovo obiettivo dei bianconeri

Il Sassuolo è una di quelle formazioni del nostro campionato che propone più giovani talenti e tra questi c'é Davide Frattesi. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio della Roma, farebbe gola a diverse squadre della Serie A e nelle ultime ore si starebbe aggiungendo anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

La compagine bianconera, avrebbe dunque la necessità di rafforzare il settore di mediana con almeno un giocatore, specie dopo la serie di infortuni che hanno colpito Pogba e McKennie. Di conseguenza, Cherubini starebbe meditando se lanciare l'assalto al regista, e in quel caso il primo obiettivo sarebbe Leandro Paredes, o se completare la rosa con una mezzala, con Frattesi in pole per ricoprire quel genere di ruolo. Il Sassuolo, per il classe '99 non vorrebbe fare sconti e chiederebbe una cifra tra i 30 ed i 35 milioni di euro, dei quali, il 30% andrebbe nelle casse della Roma. La Juventus, che gode di ottimi rapporti con la società emiliana, gradirebbe invece imbastire una trattativa strutturandola come quella per Locatelli, basando l'operazione su un prestito con obbligo di riscatto, magari diviso per i successivi anni.

Juventus, Rugani potrebbe partire, al suo posto piacerebbe Francesco Acerbi della Lazio

La Juventus avrebbe ricevuto diverse richieste per Daniele Rugani, difensore centrale che potrebbe non trovare spazio sufficiente per giocare con continuità in questa stagione. La Sampdoria, apparirebbe come una delle possibili mete per il classe '94, a patto che la Vecchia Signora accetti di concedere il giocatore in prestito secco e di pagargli metà dell'ingaggio, altrimenti insormontabile per le casse dei blucerchiati.

Qualora dunque Rugani dovesse partire in direzione Genova, la Juventus avrebbe la necessità di acquisire un centrale dal costo minimo e che accetti eventualmente di partire dalla panchina, ed il nome attenzionato per questo scopo, sarebbe quello di Francesco Acerbi. Lo stopper della Lazio, apparirebbe ormai ai margini del progetto biancoceleste a causa dei rinomati problemi che il giocatore ha avuto con parte della curva nord.

Di conseguenza, una sua cessione apparirebbe ormai inevitabile e per portarlo via dalla Capitale, servirebbero tra i 4 ed i 5 milioni di euro. Sul difensore classe '88, ci sarebbe anche lo sguardo dell'Inter e del Monza.