La Juventus, nel match amichevole contro l'Atletico Madrid, ha dimostrato di essere ben lontana da livelli accettabili. I bianconeri hanno molti problemi e questo fa preoccupare i tifosi juventini in vista dell'inizio del campionato. La Juventus non ha gioco e sente già la mancanza di Paul Pogba. In più, alcuni ruoli sono proprio sprovvisti di giocatori. Sulla fascia sinistra Massimiliano Allegri non ha un esterno e Matias Soulè ha dimostrato di essere molto acerbo, perciò non ancora pronto per giocare nella Juventus. Adesso il tempo incalza: la gara contro il Sassuolo si avvicina e per ora le soluzioni scarseggiano.

Al termine della gara contro l'Atletico Madrid, la dirigenza della Juventus ha avuto un incontro con Massimiliano Allegri. Le parti hanno fatto il punto della situazione ma il futuro del tecnico livornese non sarebbe in discussione.

Serve un cambio di marcia

La dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri hanno avuto un faccia a faccia dopo il tracollo in amichevole contro l'Atletico Madrid. Le parti hanno fatto il punto della situazione anche perché la sconfitta contro i colchoneros non è affatto piaciuta. La squadra è apparsa senza anima, non c'erano novità a livello di gioco e a questo si aggiunge che, senza i titolari, le alternative non sono all'altezza. Gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie si fanno sentire e, di fatto, manca un uomo.

Nicolò Fagioli non sembra essere l'uomo giusto per prendere il posto degli assenti e la sua prestazione non è stata delle migliori. Il confronto tra l'ex Cremonese e Fabio Miretti è stato impietoso. Infatti, quest'ultimo ha dimostrato di essere più adatto per giocare nella Juventus. Miretti, contro l'Atletico Madrid, ha dimostrato di essere molto più nel vivo della manovra.

Il numero 20 juventino è stato l'unico a fare un tiro verso la porta dei colchoneros. Dunque, adesso la dirigenza della Juventus avrà una settimana a disposizione per mettere una pezza sul mercato. Nell'immediato serve un centrocampista che sappia fare gioco e serve un esterno sinistro. I nomi su cui si starebbe concentrando la Juventus sono quelli di Filip Kostic e Leandro Paredes.

Adesso non resta che attendere di capire come procederà la situazione.

La Juventus deve fare di più

La Juventus, nei prossimi giorni, dovrà lavorare intensamente sul campo e sul mercato. Massimiliano Allegri deve trovare una soluzione tattica perché i bianconeri hanno dimostrato di avere diversi problemi. Ma anche la dirigenza dovrà fare qualcosa perché non è possibile che in rosa non ci sia un esterno di sinistra oltre a Federico Chiesa che però è ancora out. Dunque, il countdown verso il Sassuolo è partito e la speranza è che arrivi qualche rinforzo perché contro i neroverdi Massimiliano Allegri rischia di avere gli uomini contati. Il tecnico livornese non ha giocatori all'altezza per sostituire Paul Pogba e nei match che contano questo rischia di essere un grosso problema.