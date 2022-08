Questo weekend torna in campo la Serie A, con la prima giornata della stagione 2022-2023. La Juventus esordisce il 15 agosto alle ore 20:45 ospitando all'Allianza Stadium un avversario che molte volte è risultato ostico per i bianconeri, il Sassuolo.

Juventus-Sassuolo: il mercato estivo delle due squadre

La Vecchia Signora ha acquistato nel calciomercato estivo Pogba, Di Maria, Cambiaso (poi girato al Bologna in prestito) e Bremer, mentre ha ceduto De Ligt e ha lasciato liberi a parametro zero i vari Chiellini, Bernardeschi, Dybala e Ramsey. I bianconeri inoltre non hanno riscattato Morata, tornato all'Atletico Madrid.

I neroverdi emiliani invece hanno ceduto Chiriches, Ciervo, Djuricic, Peluso, Magnanelli e Moro e hanno acquistato Alvarez, Thorstvedt, Marchizza e Erlic.

Verso Juve-Sassuolo: i giocatori indisponibili, dove vederla e le quote delle scommesse

La Juventus ha come indisponibili i centrocampisti Weston McKennie (per un problema alla spalla che lo vedrà fuori un mese) e Paul Pogba (ko per un problema al menisco, che lo vedrà rientrare a settembre), out pure Federico Chiesa e Kaio Jorge che sono in via di recupero. Per il Sassuolo invece gli indisponibili sono: Hamed Junior Traoré, Filippo Romagna e Gianluca Pegolo.

La gara Juventus-Sassuolo sarà visibile in esclusiva solo su Dazn. Per quanto riguarda le quote medie delle agenzie di scommesse la vittoria della Juve è data a 1,45, il pareggio è dato a 5,00, mentre al vittoria del Sassuolo è data a 6,50.

Il pronostico quindi pende dalla parte della squadra bianconera con un Under 1,5 fisso più un appetibile opzione Goal.

Juve-Sassuolo: le probabili formazioni

La Juve di mister Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-3 con Szczesny in porta, Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro sulle linee di difesa, Zakaria, Locatelli e Fagioli a centrocampo, e tridente d'attacco Di Maria, Vlahovic e Cuadrado.

Squalificati Mouse Kean e Adrien Rabiot.

Anche per il Sassuolo di Dionisi il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Consigli in porta, in difesa Toljan, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos, a centrocampo dovrebbero giocare Frattesi, Henrique e Thorstvedt, e infine in attacco dovrebbe essere schierato Berardi, Raspadori e Alvarez.

L'unico squalificato per il Sassuolo sarà Maxime Lopez.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Di Maria, Vlahovic, Cuadrado. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Henrique, Thorstvedt, Berardi, Raspadori, Alvarez. Allenatore: Alessio Dionisi.