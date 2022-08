Se in campo il Manchester United vive una crisi di prestazioni e risultati che non sembra avere fine, sul mercato le cose vanno decisamente meglio. Sfumato il possibile approdo di Adrien Rabiot dalla Juventus, infatti, i Red Devils hanno in breve tempo trovato l’accordo col Real Madrid per l’acquisto di Casemiro, versando ben 60 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse dei blancos.

Casemiro vola allo United, il Real saluta un simbolo

A 30 anni compiuti lo scorso 23 febbraio, il centrocampista brasiliano è stato per anni un elemento imprescindibile della linea mediana delle merengues, contribuendo in maniera determinante ai successi del Real in Spagna e in Europa.

Cresciuto calcisticamente nel San Paolo e affermatosi nel 2014-2015 in Europa con la maglia del Porto, il classe ‘92 ha guadagnato il posto da titolare al Real Madrid a partire dal 2015, sotto la guida di Zinédine Zidane. Per ben sette anni, al fianco del croato Luka Modrić, Pallone d’oro nel 2018, e del tedesco Toni Kroos, campione del mondo nel 2014, Casemiro ha fatto parte di uno dei terzetti di centrocampo più forti della storia del calcio, mettendo insieme 323 presenze e 30 reti e vincendo un totale di 18 trofei, di cui tre campionati, tre Supercoppe spagnole, una Coppa del Re, cinque Champions League, tre Supercoppe europee e tre Mondiali per club. Il brasiliano è stato l’equilibratore di una squadra basata sulla fantasia e sul talento dei suoi fuoriclasse, risultando fondamentale in entrambe le fasi di gioco.

Il Real lo avrebbe volentieri blindato, ma il Manchester United ha fatto breccia nel cuore dell’ex San Paolo con una proposta contrattuale da capogiro. In Inghilterra, infatti, Casemiro guadagnerà circa 20 milioni l’anno, il doppio di quanto percepiva in Spagna, e sarà il terzo giocatore più pagato della storia dei Red Devils, dietro soltanto al portiere spagnolo David De Gea e a Cristiano Ronaldo, già suo compagno di squadra al Real per quattro stagioni (2013-2014 e dal 2015 al 2018) e ora dato in partenza dallo United.

Ancelotti ringrazia Casemiro e conferma la trattativa con lo United

"Casemiro voleva andare via, mi ha comunicato la sua intenzione di provare una nuova esperienza. Ho parlato con lui ma non ho mai provato a fargli cambiare idea, dobbiamo soltanto ringraziarlo per quanto fatto qui a Madrid in tutti questi anni", aveva dichiarato nelle scorse ore il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in merito all’ormai imminente partenza del brasiliano, che andrà allo United e verrà sostituito dai giovani francesi Camavinga e Tchouameni.

Erik Ten Hag, che ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura alla guida dei Red Devils, con due sconfitte in altrettante gare disputate (1-2 col Brighton in casa e 4-0 sul campo del Brentford), ha quindi ottenuto il centrocampista difensivo che cercava da tempo.

Lo United non si accontenta: dopo Casemiro l’obiettivo è Antony

Fallite le trattative con Frenkie De Jong, già allenato da Ten Hag all’Ajax, per il quale c’era l’accordo col Barcellona ma non col giocatore, e con Adrien Rabiot, che la Juventus sperava di piazzare, essendo a meno di un anno dalla scadenza del contratto, lo United ufficializza dunque il quarto colpo del suo Calciomercato, dopo Lisandro Martínez, Tyrell Malacia e Christian Eriksen.

Il tecnico olandese aveva richiesto cinque innesti alla società inglese, che ora sarebbe tornata alla carica per Antony, talentuoso attaccante brasiliano in forza all’Ajax. Il 22enne potrebbe lasciare i Lancieri a fronte di un corrispettivo di ben 80 milioni di euro più 20 di bonus, una somma che lo renderebbe l’undicesimo acquisto più caro nella storia del calcio.